فيديو - أسقطتها وخنقتها ورقصت فوقها بإثارة !!

نجحت في اجبار متحديتها على الاستسلام

نجحت الأرجنتينية آيلين بيريز في اجبار متحديتها الروسية داريا جيليزنياكوفا على الاستسلام في النزال الذي جمعهما مساء أول أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن دورة "UFC Fight Night 243" للفنون القتالية المختلطة.

وأسقطت بيريز منافستها الروسية أرضاً، ثم أجبرتها على الاستسلام في الجولة الأولى، مستعملة حركة الخنق، ثم قامت كعادتها بأداء رقصة "توركينغ"، المتمثلة بتدوير إيقاعي لخلفيتها بقصد الإثارة.

وبذلك، حققت بيريز ، البالغة 29 عاماً، انتصارها الحادي عشر في مسيرتها الاحترافية مقابل هزيمتين، فيما منيت جيليزنياكوفا، البالغة 28 عاماً، بالهزيمة الثانية مقابل 11 انتصاراً.







