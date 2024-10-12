عاجل
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية
النائب قاسم هاشم لـ الجديد: ستتحقق فرصة وقف إطلاق النار عندما تحين والأمر ليس مرتبطاً بالانتخابات الرئاسية الأميركية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
28 o
AlJadeedTv
متن
28 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

هل تم العثور على رفاة المتسلق الأشهر بعد 100 عام؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل تم العثور على رفاة المتسلق الأشهر بعد 100 عام؟
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-10-12 | 02:38
هل تم العثور على رفاة المتسلق الأشهر بعد 100 عام؟

بعد فقدان أثره قبل مائة عام أثناء محاولته الوصول إلى أعلى قمة في العالم

بعد فقدان أثره قبل مائة عام، أثناء محاولته الوصول إلى أعلى قمة في العالم، أعلنت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أنه تم العثور على منحدرات جبل إيفرست، على رفات رجل يتوقع أنها تعود الى المتسلق البريطاني أندرو إيرفين.
وشوهد أندرو إيرفين ومواطنه جورج مالوري للمرة الأخيرة في 8 حزيران - يونيو 1924، على بعد مئات الأمتار من قمة إيفرست، قبل أن يُفقد أثرهما تماماً، وقد عثرت بعثة أميركية على جثة مالوري في العام 1999 على علوّ نحو 8300 متراً.
في الشهر الفائت، عثر فريق مموّل من مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية، اسفل الواجهة الشمالية لجبل إيفرست، حيث يقع نهر رونغبوك الجليدي، على حذاء يحتوي على بقايا قدم بشرية مغطاة بجورب أحمر، خيطت عليه عبارة "إيه سي إيرفاين (A.C. IRVINE)".
وفي السياق، عرض عدد من أحفاد المتسلق البريطاني الراحل، تقديم عيّنات من حمضهم النووي لمطابقتها مع الرفات، فيما يُبحث حالياً في تفاصيل قد تُبدّل التاريخ الخاص بجبل إيفرست.
فبينما يُعرف أن المتسلق النيوزيلندي إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نوركاي هما أول من تمكن رسميا من الوصول إلى "سطح العالم" على ارتفاع 8848 متراً في 29 أيار - مايو 1953، يرى البعض أن مالوري وإيرفين، كانا السبّاقين إلى تحقيق هذا الإنجاز، وقضيا خلال نزولهما من القمة.
ويتركز البحث على كاميرا او اثنتين كانتا مع مالوري وإيرفين لتثبيت الانجاز وتفاصيله، علماً أن بعثة استكشافية عثرت في العام 1933، على قناع أكسجين ومعول ثلج يعودان إلى أندرو إيرفين، وأن نحو 300 شخص لقوا مصرعهم فوق الجبل منذ عشرينيات القرن الماضي.



هل تم العثور على رفاة المتسلق الأشهر بعد 100 عام؟

رياضة

رياضات متنوعة

أندرو إيرفين

جورج مالوري

إدموند هيلاري

تينسينغ نوركاي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رئيس نادي "ملتقى الابطال" للألعاب القتالية شهيداً

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

رئيس نادي "ملتقى الابطال" للألعاب القتالية شهيداً
2024-10-11

رئيس نادي "ملتقى الابطال" للألعاب القتالية شهيداً

حاز خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب

2024-10-11

رئيس نادي "ملتقى الابطال" للألعاب القتالية شهيداً

حاز خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب

جيك بول يقدّم عرضاً غريباً لمايك تايسون
2024-10-10

جيك بول يقدّم عرضاً غريباً لمايك تايسون

قدّم جيك بول عرضاً مغرياً للاسطورة مايك تايسون قبل نزالهما المرتقب

2024-10-10

جيك بول يقدّم عرضاً غريباً لمايك تايسون

قدّم جيك بول عرضاً مغرياً للاسطورة مايك تايسون قبل نزالهما المرتقب

فيديو - غاص بحثاً عن جروه بين فكيّ التمساح
2024-10-10

فيديو - غاص بحثاً عن جروه بين فكيّ التمساح

فيديو للحظة التي أنقذ فيها رجل جروه من فكيّ تمساح

2024-10-10

فيديو - غاص بحثاً عن جروه بين فكيّ التمساح

فيديو للحظة التي أنقذ فيها رجل جروه من فكيّ تمساح

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024