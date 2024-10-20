قرش يقتل راكبة الأمواج الإيطالية جوليا مانفريني

تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي

توفيت راكبة الأمواج الإيطالية جوليا مانفريني، التي تحظى بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أول أمس الجمعة، بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش، أثناء قيامها بممارسة رياضتها المفضلة في إندونيسيا.

وكانت مانفريني، 36 عاماً، في المياه قبالة جزيرة بولاو ماسوكوت، بالقرب من سومطرة، عندما هاجمتها سمكة قرش "إبرة"، وعضتها في صدرها، ما تسبب في جرح بعمق خمسة سنتيمترات.

وتمكنت الإيطالية من طلب المساعدة من رجلين، فتم نقلها إلى أقرب مركز طبي، حيث عولجت دون جدوى.

مانفريدي، التي لديها أكثر من 22 ألف متابع على إنستغرام، حيث تعرض رحلاتها وصورها لركوب الأمواج، كانت خريجة في القانون من جامعة تورينو، وأسست وكالة سفر، وأصبحت شخصية مشهورة بشكل خاص داخل مجتمع ركوب الأمواج الإيطالي.









