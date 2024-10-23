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القصة الكاملة لاعتداء قاتل للقرش على راكبة الأمواج الإيطالية

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القصة الكاملة لاعتداء قاتل للقرش على راكبة الأمواج الإيطالية
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رياضات متنوعة

2024-10-23 | 04:41
القصة الكاملة لاعتداء قاتل للقرش على راكبة الأمواج الإيطالية

توفيت بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش

كما نشر موقع الجديد في وقت سابق، توفيت جوليا مانفرين، راكبة الأمواج الإيطالية الشهيرة، البالغة من العمر 36 عاماً، بعد تعرضها لهجوم من قبل سمكة قرش "إبرة"، في المياه قبالة جزيرة بولاو ماسوكوت في إندونيسيا.
وكانت جوليا تحاول اعتلاء موجة، حين هاجمتها السمكة، وعضتها في صدرها ما تسبب بجرح بعمق خمسة سنتيمترات على الأقل.
وكشف محمود الدين سيريغار، القائم بأعمال رئيس الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث في جزر مينتاواي، أن السمكة خرجت من العدم و"قفزت عليها (جوليا) واخترقت صدرها".
وأضاف سيريغار أن البطلة المولودة يوم 11 آب - أغسطس 1988، تمكنت من التواصل مع رجلين طلباً للمساعدة، فتم نقلها إلى مركز Pei Pei Pasakiat Taileleu الطبي، حيث وصلت دون علامات حيوية، ولم يكن من الممكن إنقاذ حياتها.
ونقلت وسائل الاعلام رواية ألكسندر ريباس، وهو شاهد على حادث وفاة جوليا مانفريني، أن هجوم السمكة الإبرية كان من شأنه أن يتسبب في جرح بعمق يبلغ حوالي 14 سنتم، وليس خمسة فقط، الا انه أدى الى التأثير على قلبها.


القصة الكاملة لاعتداء قاتل للقرش على راكبة الأمواج الإيطالية

رياضة

رياضات متنوعة

جوليا مانفرين

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