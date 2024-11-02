لبنان في البطولة العربية للبولينغ .. شبابٌ بقدراتٍ ذاتية يُمثل وطنه

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي المجرم، أبدى مجموعة من الشباب اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت الرغبة في تسجيل موقف رياضي وطني، من خلال المشاركة في البطولة العربية للبولينغ في القاهرة، ورفع علم بلدهم فيها.

وبسبب عدم وجود اتحاد للعبة في لبنان، تواصل هؤلاء الشباب المتحمسون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الذي تبنّى رغبتهم، وراسل الاتحاد العربي للعبة، وأبلغه أنهم سوف يمثلون بلدهم في البطولة.

وتقام البطولة العربية الحادية عشر لمنتخبات الرجال والسابعة لمنتخبات السيدات، في القاهرة في الفترة من 1 الى 10 تشرين الثاني - نوفمبر، وقد قام الشباب اللبنانيون الذين يعانون من قدرات محدودة بتمويل سفرهم ومشاركتهم بقدراتهم الذاتية.

وتألف الفريق المُشكّل من قبل الوزارة، من اللاعبات واللاعبين بسما عمار، رضا رمضان، محمد نصرالله، حسين نصرالله، محمد كوجان، ممدوح حمزة، أحمد خريزات، علماً أن السيد علي عادل عطا خليل (أردني الجنسية) هو المدير الفني للفريق.





