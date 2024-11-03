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الفريق اللبناني باشر مشاركته في البطولة العربية للبولينغ

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الفريق اللبناني باشر مشاركته في البطولة العربية للبولينغ
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رياضات متنوعة

2024-11-03 | 03:50
الفريق اللبناني باشر مشاركته في البطولة العربية للبولينغ

تقام في القاهرة في الفترة من 1 الى 10 تشرين الثاني - نوفمبر

باشر الفريق اللبناني مشاركته في البطولة العربية للبولينغ، التي تقام في القاهرة في الفترة من 1 الى 10 تشرين الثاني - نوفمبر، والمخصصة لمنتخبات الرجال بنسختها الحادية عشر ولمنتخبات السيدات بنسختها السابعة، بعد أن شارك بالأمس (السبت) في حفل الافتتاح.
وكان مجموعة من الشباب اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت قد أبدوا الرغبة في تسجيل موقف رياضي وطني، من خلال المشاركة في البطولة العربية للبولينغ في القاهرة، ورفع علم بلدهم فيها، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي المجرم.
ونظراً لعدم وجود اتحاد للعبة في لبنان، تواصل هؤلاء الشباب المتحمسون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس الذي تبنّى رغبتهم، وراسل الاتحاد العربي للعبة، وأبلغه أنهم سوف يمثلون بلدهم في البطولة.
وموّل هؤلاء الشباب اللبنانيون الذين يعانون من قدرات محدودة سفرهم ومشاركتهم بقدراتهم الذاتية، وتألف الفريق من اللاعبات واللاعبين بسما عمار، رضا رمضان، محمد نصرالله، حسين نصرالله، محمد كوجان، ممدوح حمزة، أحمد خريزات، وعلي عادل عطا خليل (أردني الجنسية) مديراً فنيّاً للفريق.



الفريق اللبناني باشر مشاركته في البطولة العربية للبولينغ

رياضة

رياضات متنوعة

البطولة العربية للبولينغ

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاّس

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