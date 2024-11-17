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فيديو - ترامب يرقص في UFC ويتسلّم حزام البطولة

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فيديو - ترامب يرقص في UFC ويتسلّم حزام البطولة
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رياضات متنوعة

2024-11-17 | 03:16
فيديو - ترامب يرقص في UFC ويتسلّم حزام البطولة

حل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ضيفاً على حدث UFC309

حل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ضيفاً على حدث UFC309 الذي اقيم في صالة ماديسون سكوير غاردن، في مدينة نيويورك، وسط حراسة مشددة.
وحضر ترامب النزال الأميركي الخالص، والرئيسي في الحدث، والذي انتهى الى فوز جون جونز على ستيب ميوسيتش، حيث قام المنتصر بالرقص على طريقة الرئيس، وتوجه اليه وسلمّه حزام البطولة.
ودخل ترامب وسط موسيقى صاخبة ولوح للجمهور، ورافقه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وصديقه المقرب إيلون ماسك والمغني كيد روك وروبرت إف كنيدي الابن، المرشح لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وبطبيعة الحال، صديقه أيضاً رئيس منظمة UFC دانا وايت.



فيديو - ترامب يرقص في UFC ويتسلّم حزام البطولة

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

UFC309

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