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فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

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فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت
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رياضات متنوعة

2024-12-07 | 03:35
فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

أعاد الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت

أعاد الموهبة الأسترالية، الشاب غوت غوت، البالغ من العمر 16 عاما فقط، الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت، حيث  أذهل الجميع في بطولة المدارس الوطنية.
ففي تصفيات مسابقة المائة متر، سجل الشاب زمناً قدره 10.04 ثانية، وهو رابع أسرع وقت في التاريخ في جميع الظروف، وفعل ذلك مع رياح غير قانونية بلغت +3.4، لكن الطريقة التي تفوق بها على جميع منافسيه في آخر 30 متراً، ذكرت بحامل الرقم القياسي العالمي.
وفي السباق النهائي، فاز غوت بسهولة بزمن قانوني قدره 10.17 ثانية، ما جعله سادس أسرع رياضي على الإطلاق.
وقال غوت بعد السباق "كنت أطارد هذا الرقم القياسي الوطني تحت 18 عاما لفترة من الوقت، لقد كان جوا رائعا ، هذا المسار رائع ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".




فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

رياضة

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غوت غوت

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