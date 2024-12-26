فيديو - قصة أفضل ملاكمة في التاريخ في فيلم سنيمائي

Exclusive clip from ‘THE FIRE INSIDE’ starring Ryan Destiny and Brian Tyree Henry.



Only in theaters Christmas day. pic.twitter.com/7K1IYRSnVD — Film Updates (@FilmUpdates) December 23, 2024

بالأمس، 25 كانون الاول - ديسمبر، بدأ عرض فيلم "The Fire Inside"، في الولايات المتحدة الأميركية، وهو فيلم يلقي الضوء على قصة أفضل ملاكمة في كل العصور، وهي في ضوء الإحصائيات والسجلات: كلاريسا شيلدز.وتعتبر الأميركية واحدة من أربعة ملاكمين، ذكورا وإناثا، فازوا بجميع الأحزمة الأربعة المعتمدة في اللعبة (WBA وWBC وIBF وWBO) في وزنين.في مرحلة الهواة، وصلت إلى رصيد 64 فوزا (5 بالضربة القاضية) وخسارة واحدة، وفازت بالميدالية الذهبية الأولمبية في لندن 2012 وكان سنّها 17 عاماً، وكررت الامر في ريو دي جانيرو 2016.بعدها، قفزت شيلدز إلى الاحتراف، وخاضت 15 معركة فازت بها جميعها، 3 بينها بالضربة القاضية، وهي تحمل الرقم القياسي لكونها بطلة العالم في أوزان متعددة وفي أحزمة عالمية في خمس فئات.يظهر الفيلم طفولتها الصعبة، والصعوبات الاقتصادية التي مرت بها، دون أن يكون لديها ما يكفي من الطعام، وعانت من التمييز على أساس الجنس، ومن الاعتداء الجنسي.