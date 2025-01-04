اتهام جديد بالاساءة الجنسية في الجمباز الألماني

تستمر سلسلة الاتهامات بالإساءة في عالم الجمباز

تستمر سلسلة الاتهامات بالإساءة في عالم الجمباز، حيث أصبحت الألمانية تابيا ألت أحدث رياضية تعلن علنا عن الإذلال الذي عانت منه العديد من اللاعبات على مر السنين.

قالت الرياضية السابقة، التي اعتزلت في سن 21 عاما، إنها حاولت أولاً إيجاد حلول داخلية، ولهذا السبب أرسلت خطابا إلى مسؤولين مختلفين.

قالت ألت "لقد ترددت لفترة طويلة في التحدث علنا عن الانتهاكات في شتوتغارت، وفي الجمباز النسائي الألماني بشكل عام. بدت لي فكرة معالجة هذه القضايا داخليا أكثر أمانا (...). قبل ثلاث سنوات، كتبت خطابا مفصلاً إلى مدربي، والمدرب الفيدرالي، ورئيس DTB، وطبيب الفريق وغيرهم من الأشخاص المسؤولين (...). اعتقدت أن هذه كانت الخطوة الأولى نحو التغيير، دون الحاجة إلى فضح الناس في الأماكن العامة، لكن تم تجاهلي أو ببساطة لم يتم أخذي على محمل الجد".

وفي هذا الصدد، أكدت ألت أن "صحتي كانت معرضة للخطر طوال هذه السنوات بتجاهل الأوامر الطبية والسماح لي بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعدة كسور وإرسالي إلى المسابقات. إنها ليست حالة فردية اضطرابات الأكل، وتدريب العقوبة، ومسكنات الألم، والتهديدات والإذلال كانت أمرا شائعا. اليوم أعلم أنه كان إساءة جسدية وعقلية منهجية. أخيرًا، نحتاج إلى أن نسمع".







