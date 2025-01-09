وفاة بطل اللياقة البدنية واليوتيوبير الشهير بسنّ 34 عاماً

عالم اللياقة البدنية في حالة حداد بعد وفاة بارك سونغ هيون

عالم اللياقة البدنية في حالة حداد بعد وفاة بارك سونغ هيون، اليوتيوبير الشهير مع أكثر من 830 ألف مشترك، والذي توفي يوم الأحد الماضي، بسبب مشاكل صحية، وتم تأكيد الخبر من قبل شقيقه الأكبر من خلال منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان معروفا عن بارك سيونغ هيون محتواه المتعلق باللياقة البدنية، وشجاعته في التحدث عن تعاطي المنشطات في هذه الصناعة، وهو اعترف في عام 2019 باستخدامه لمواد محظورة وتعاون مع السلطات من خلال فضح ممارسات غير نظامية في هذا القطاع.

وعلى الرغم من أنه واجه تهمة مع وقف التنفيذ في نفس العا ، إلا أن صدقه والتزامه بزيادة الوعي حول مخاطر المنشطات تم تقديره على نطاق واسع ، ما جعله أحد أكثر الشخصيات المحبوبة.

وتم نشر مقطع الفيديو الأخير قبل ستة أيام من وفاته وحصد أكثر من 700 الف مشاهدة، كما شارك بارك تأملات حول تدريبه ووحدته وبحثه عن الحب والتواصل العاطفي "لقد ذهب شغفي وندرت أهدافي ... أنا وحدي جدا".









