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أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً

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أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً
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رياضات متنوعة

2025-01-10 | 01:10
أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً

تستمر الحرب بين كلاريسا شيلدز واليوتيوبير والملاكم جيك بول

تستمر الحرب بين الملاكمة الأميركية كلاريسا شيلدز، بطلة الأولمبياد مرتين (لندن 2012 وريو 2016) وحاملة ألقاب الملاكمة العالمية الأربعة الكبرى (WBA وWBC وIBF وWBO) في فئتين للوزن في وقت واحد، واليوتيوبير والملاكم جيك بول.
وقالت أنجح ملاكمة في التاريخ لصحيفة يو إس إيه توداي سبورتس "لا أعرف ما إذا كان ذلك شيئا يمكن أن يحدث (القتال)، لكنني أعلم أنني أستطيع التغلب على جيك بول، والأشخاص الذين يعارضون ذلك هم ببساطة متحيزون جنسيا ولا يعرفون شيئًا عن الملاكمة".
وتصر شيلدز، 29 عاما، التي حققت 15 انتصارا كمحترفة مع ثلاث ضربات قاضية "أجد أنه من الغريب جدا الاعتقاد أن يوتيوبر يمكنه التغلب على ملاكمة لديها ميداليتان ذهبيتان أولمبيتان وألقاب عالمية متعددة تلاكم في الوزن الثقيل".
وكان العداء بينهما بدأ عندما وصف جيك بول شيلدز بأنها "خاسرة"، بعد هزيمتها بقرار منقسم في أول ظهور لها في فنون القتال المختلطة.
وقالت شيلدز في ذلك الوقت "لا يمكنك أن تطلق عليّ لقب خاسرة لأنك لا تجيد الملاكمة أفضل مني، وأنت بالتأكيد لا تجيد فنون القتال المختلطة أفضل مني، أنت لا تفعل أي شيء أفضل مني".
وأضافت قبل أشهر من فوز بول على مايك تايسون في قتال تم اعتماده كمحترف "العرض موجود دائما إذا أراد جيك بول قتالي، لا أعتقد أنه ملاكم جيد، لن أقول أبدا أو حتى أشعر أن جيك بول يمكنه هزيمتي في نزال ملاكمة لأنه لا يستطيع".
وقبل أيام، تم إصدار فيلم The Fire Inside، الذي يحكي قصة كلاريسا شيلدز، المولودة في فلينت (ميشيغان)، والتي أصبحت أيقونة رياضية في الولايات المتحدة، والتي قررت ممارسة رياضة الملاكمة بعد أن سمعت عن "ليلى علي" من والدها كلارنس شيلدز عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها.


أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً

رياضة

رياضات متنوعة

كلاريسا شيلدز

جيك بول

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