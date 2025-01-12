فيديو - طرد مشجعين من جميع الملاعب .. إليكم السبب الغريب

MLB Issues Lifetime Stadium Ban to Yankees Fans After Mookie Betts Interference in World Series.



NEW YORK – In an unprecedented move, Major League Baseball has handed down a lifetime ban from all MLB stadiums to two New York Yankees fans, Austin Capobianco and John P. Hansen,… pic.twitter.com/SFtsuxKSmB — JAS (@JasADRxquisites) January 11, 2025

قررت رابطة دوري البيسبول الأميركي منع مشجعين اثنين من دخول جميع الملاعب في البلاد بعد سلوكهما في المباراة الرابعة من المباراة التي خاضها فريقا يانكيز ودودجرز في تشرين الأول - أكتوبر الماضي.وحاول مشجعا فريق يانكيز، أوستن كابوبيانكو وجون ب. هانسن، انتزاع الكرة من قفاز نجم فريق دودجرز موكي بيتس، الذي أمسك بها عندما اقتربت من مدرجات الملعب، ووفقا للرابطة "شكل هذا السلوك خطرا جسيما على صحة وسلامة اللاعب".وأظهر الفيديو بوضوح بيتس وهو يمسك بالكرة والمشجعان يمسكان بقفازه ويسحبانه بقوة، وقد "دُعي" كلا المشجعين إلى مغادرة مقاعدهما في ملعب يانكي، واستمرت المباراة دون وقوع المزيد من الحوادث.