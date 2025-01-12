فيديو - طرد مشجعين من جميع الملاعب .. إليكم السبب الغريب

قررت رابطة دوري البيسبول الأميركي منع مشجعين اثنين من دخول جميع الملاعب في البلاد بعد سلوكهما في المباراة الرابعة من المباراة التي خاضها فريقا يانكيز ودودجرز في تشرين الأول - أكتوبر الماضي.
وحاول مشجعا فريق يانكيز، أوستن كابوبيانكو وجون ب. هانسن، انتزاع الكرة من قفاز نجم فريق دودجرز موكي بيتس، الذي أمسك بها عندما اقتربت من مدرجات الملعب، ووفقا للرابطة "شكل هذا السلوك خطرا جسيما على صحة وسلامة اللاعب".
وأظهر الفيديو بوضوح بيتس وهو يمسك بالكرة والمشجعان يمسكان بقفازه ويسحبانه بقوة، وقد "دُعي" كلا المشجعين إلى مغادرة مقاعدهما في ملعب يانكي، واستمرت المباراة دون وقوع المزيد من الحوادث.