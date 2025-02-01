بحضور السوداني .. مكاسبُ لبنانية كبيرة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب

انعقدت عصر أمس الجمعة في العاصمة العراقية بغداد، الدورة ٤٨ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بحضور عدد كبير من الوزراء العرب، وتحققت بموجب مقرراته مكاسبُ كبيرة للبنان، في طليعتها تبني وإقرار الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان".تقدم المؤتمرين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد محمد المبرقع.ألقيت في المؤتمر كلمات لرئيس مجلس الوزراء العراقي والدكتور اشرف صبحي والدكتور احمد المبرقع والدكتورة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية.وقام المجلس بإقرار سلسلة من التوصيات في طليعتها الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان، وإقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الوفد اللبناني وضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا، وتحدث خلال المؤتمر مشيداً بالتنظيم العراقي.وقال كلاس "تحية إلى العراق وعرب الاخوّة والشهامة من لبنان الكرامة.يشرّفني ان أنقل إلى معاليكم ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تحيات فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون وتمنياته بنجاح دورتكم ولقاءاتكم ودوركم في تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم، متمنياً لدولكم الحبيبة كل الخير ودوام التألق والنجاح، وادعوكم باسم فخامته لأن تبادروا إلى زيارة لبنان".وأضاف كلّاس "من مجديات بغداد، هذا اللقاء الحضاري السلامي النوعي الجامع بين الشباب والرياضة و الثقافة، والهادف إلى بناء جسور السلام بين شبابنا العرب، وبيننا وبين الشعوب الأخرى، على قاعدة السيادة والكرامة.الوفاءُ نقدمه سجديّات صلاة، ادعيتها مستجابة وندهاتها مسموعة عند الله ان يحفظ شبابنا وبلادنا وشعوبنا من كل شر و خطر ويمنحهم نعم بركاته".وتابع كلّاس "اننا في لبنان ممتنون جداً للدول العربية على كل وقفة تضامنية ومساعدة إغاثية واستضافة أهلية، وشكرنا العميق والعتيق للعراق الذي نبارك له تسلّم شعلة الثقافة الرياضية العربية، وخالص تقديرنا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وعلى رأسه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي".وختم كلّاس "ومن هذه الوقفات التي لن ننساها، تلك التي أتاحت للبنان استضافة حدث بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٤ التي حل فيها بين اهلهم نحو ٧٥٠ شابة وشاب من كل الدول العربية، تفاعلوا مع الشباب اللبناني وتناغموا وتعرّفوا وتعارفوا .. هؤلاء الشباب الذي ارتقى منهم بعض شبابنا، حيث ارتفع الكثير شهداء في سبيل الوطن امام آلة القتل الابادية الاسرائيلية، وبعضهم لا يزال مفقوداً وتحت الركام، والرحمة لأرواحهم والمجد لهم والصبر لأهاليهم".