الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كرّم الزميل حسن شرارة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كرّم الزميل حسن شرارة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-02-01 | 04:50
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كرّم الزميل حسن شرارة

تقديراً لعطائه وجهوده ودوره في خدمة الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي

في موقف لافت، كرّم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والأربعين التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد، اربع خبراء في اللجنتين الفنيتين الشبابية والرياضية المعاونتين للمجلس، "تقديراً لعطائهم وجهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي لسنوات طويلة، وخدمتهم التي امتدّت لأكثر من عشر سنوات".
 

وسلّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد محمد المبرقع دروعاً تقديرية لكل من عضويّ اللجنة الشبابية حسن شرارة (لبنان) والدكتور محمود حسن (مصر) وعضويّ اللجنة الرياضية ابراهيم الصبّاح (فلسطين) وعمرو الحدّاد (مصر).
وكان المجلس أقرّ سلسلة من التوصيات في طليعتها الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان، وإقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.
 

وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الوفد اللبناني وضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.
 




مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كرّم الزميل حسن شرارة

رياضة

رياضات متنوعة

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

حسن شرارة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحضور السوداني .. مكاسبُ لبنانية كبيرة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

بحضور السوداني .. مكاسبُ لبنانية كبيرة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب
04:39

بحضور السوداني .. مكاسبُ لبنانية كبيرة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب

تبني إنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان

04:39

بحضور السوداني .. مكاسبُ لبنانية كبيرة في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب

تبني إنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان

مقاتل روسي يثير جدلاً برأيه حول ميسي ورونالدو
2025-01-31

مقاتل روسي يثير جدلاً برأيه حول ميسي ورونالدو

أدلى بدلوه في المقارنة بين أسطورتيّ كرة القدم

2025-01-31

مقاتل روسي يثير جدلاً برأيه حول ميسي ورونالدو

أدلى بدلوه في المقارنة بين أسطورتيّ كرة القدم

مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية
2025-01-31

مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية

بعد مشاركتها في البطولتين العربيتين للفئة العامة والفئات العمرية

2025-01-31

مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية

بعد مشاركتها في البطولتين العربيتين للفئة العامة والفئات العمرية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025