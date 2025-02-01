مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كرّم الزميل حسن شرارة

تقديراً لعطائه وجهوده ودوره في خدمة الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي

في موقف لافت، كرّم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والأربعين التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد، اربع خبراء في اللجنتين الفنيتين الشبابية والرياضية المعاونتين للمجلس، "تقديراً لعطائهم وجهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي لسنوات طويلة، وخدمتهم التي امتدّت لأكثر من عشر سنوات".



وسلّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد محمد المبرقع دروعاً تقديرية لكل من عضويّ اللجنة الشبابية حسن شرارة (لبنان) والدكتور محمود حسن (مصر) وعضويّ اللجنة الرياضية ابراهيم الصبّاح (فلسطين) وعمرو الحدّاد (مصر).

وكان المجلس أقرّ سلسلة من التوصيات في طليعتها الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان، وإقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً. وسلّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور احمد محمد المبرقع دروعاً تقديرية لكل من عضويّ اللجنة الشبابية حسن شرارة (لبنان) والدكتور محمود حسن (مصر) وعضويّ اللجنة الرياضية ابراهيم الصبّاح (فلسطين) وعمرو الحدّاد (مصر).وكان المجلس أقرّ سلسلة من التوصيات في طليعتها الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان، وإقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.



وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الوفد اللبناني وضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا. وترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس الوفد اللبناني وضم المدير العام للوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير الدكتورة ميرنا صبرا.









