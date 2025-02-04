فيديو - شيلدز أول ملاكم على الإطلاق بطلة في ثلاثة أوزان

WHAT A FIGHT‼️💥#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/cFXmnvJii3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025

تغلبت الأميركية كلاريسا شيلدز على مواطنتها دانييل بيركنز، وأصبحت أول ملاكم، إمرأة أو رجل، تفوز بلقب بطولة العالم للملاكمة في ثلاثة أوزان.وسددت شيلدز، البالغة 29 عاماً، لكمات قوية بيمناها قبل ثوان على نهاية الجولة العاشرة والأخيرة، لتصبح بطلة بلا منازع في وزن ثالث، بعد لقبيها في وزنيّ المتوسط وخفيف المتوسط، ورفعت عدد انتصارتها في عالم الاحتراف إلى 16 دون هزيمة.وقالت شيلدز "أشعر أنه أمر لا يصدق، يوم الجمعة الماضي تعرضت لإصابة بتمزق في كتفي الأيسر، ولذلك لم أتمكن من توجيه اللكمات بشكل جيد، لكنني لم أرغب في إيقاف النزال، لأنني دعوت الله بالظهور بأداء قوي في مسقط رأسي، وقد استجاب لدعائي، فقررت مواصلة النزال".