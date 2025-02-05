فيديو مؤثر في نعي أبطال العالم في التزحلق الفني

We were honored to participate in the memorials that took place yesterday at ice arenas across the country to remember the figure skaters, coaches, and family members lost on Flight 5342. Our thoughts and prayers remain with our collective skating family. @USFigureSkating pic.twitter.com/9axXTgebjL — LiveBarn (@LiveBarn) February 4, 2025

أصدر الاتحاد الأميركي للتزلج الفني على الجليد بياناً أكد فيه أن 28 من أصل 60 راكباً كانوا على متن الطائرة التي اصطدمت بهليكوبتر، وتحطمت في نهر بوتوماك في واشنطن، هم أعضاء في مجتمع اللعبة الشهيرة في البلاد."لقد كانوا رياضيين رائعين ومدربين بارزين عملوا بلا كلل، وكانوا أعضاء محبوبين في مجتمع التزلج لدينا ونحن حزينون على فقدانهم".وفي مقطع فيديو تكريمي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حدد الاتحاد 11 متزلجا، تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، كضحايا، بالإضافة إلى أربعة مدربين، بعضهم من أبطال العالم السابقين، وقد أنشأ صندوقا لدعم العائلات المنكوبة.وكان قد تم التعرف على هوية ثمانية ضحايا أميركيين من رياضيي التزحلق الفني على الجليد وثلاثة مدربين من أصول روسية في حادث التحطم.وأكدت المعلومات أن 64 شخصا كانوا على متن الطائرة، 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وتبين أن المدربين هم إينا فوليانسكايا وفاديم نعوموف ويفغينيا شيشكوفا، والأخيرين هما بطل العالم في التزحلق الفني على الجليد في العام 1994.أما الرياضيون القتلى فهم سبنسر لين وجينا هان وإيدي تشو وفرانكو أباريسيو والشقيقتان إيفرلي وليديا ليفينغستون وشون كاي وأنجيلا يونغ.