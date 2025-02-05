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فيديو مؤثر في نعي أبطال العالم في التزحلق الفني

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فيديو مؤثر في نعي أبطال العالم في التزحلق الفني
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رياضات متنوعة

2025-02-04 | 23:29
فيديو مؤثر في نعي أبطال العالم في التزحلق الفني

تم التعرف على ثمانية ضحايا من رياضيي التزحلق الفني على الجليد وثلاثة مدربين

أصدر الاتحاد الأميركي للتزلج الفني على الجليد بياناً أكد فيه أن 28 من أصل 60 راكباً كانوا على متن الطائرة التي اصطدمت بهليكوبتر، وتحطمت في نهر بوتوماك في واشنطن، هم أعضاء في مجتمع اللعبة الشهيرة في البلاد.
"لقد كانوا رياضيين رائعين ومدربين بارزين عملوا بلا كلل، وكانوا أعضاء محبوبين في مجتمع التزلج لدينا ونحن حزينون على فقدانهم".
وفي مقطع فيديو تكريمي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حدد الاتحاد 11 متزلجا، تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، كضحايا، بالإضافة إلى أربعة مدربين، بعضهم من أبطال العالم السابقين، وقد أنشأ صندوقا لدعم العائلات المنكوبة.
وكان قد تم التعرف على هوية ثمانية ضحايا أميركيين من رياضيي التزحلق الفني على الجليد وثلاثة مدربين من أصول روسية في حادث التحطم.
وأكدت المعلومات أن 64 شخصا كانوا على متن الطائرة، 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، وتبين أن المدربين هم إينا فوليانسكايا وفاديم نعوموف ويفغينيا شيشكوفا، والأخيرين هما بطل العالم في التزحلق الفني على الجليد في العام 1994.
أما الرياضيون القتلى فهم سبنسر لين  وجينا هان وإيدي تشو وفرانكو أباريسيو والشقيقتان إيفرلي وليديا ليفينغستون وشون كاي وأنجيلا يونغ.




فيديو مؤثر في نعي أبطال العالم في التزحلق الفني

رياضة

رياضات متنوعة

سبنسر لين

جينا هان

إيدي تشو

فرانكو أباريسيو

إيفرلي ليفينغستون

ليديا ليفينغستون

شون كاي

أنجيلا يونغ

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