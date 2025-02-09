منع الجزائرية إيمان خليف من المنافسة في بطولة العالم

على الرغم من فوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس

على الرغم من فوزها بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس، إلا أن الجزائرية إيمان خليف لن تتمكن من المنافسة في بطولة العالم المقبلة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، تماماً كما كان عليه الحال في العام 2023.

إذن، ستقام بطولة العالم في مدينة نيش الصربية، في الفترة من 8 إلى 16 آذار - مارس المقبلين، ولن تكون حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية موجودة.

أصبحت الملاكمة الجزائرية واحدة من نجوم الألعاب الأولمبية بسبب مكانتها كامرأة مفرطة الذكورة، وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية بوجودها، على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) لم يسمح لها بالمشاركة في بطولة العالم 2023 بسبب فشلها في اختبارات الأهلية للجنسين.

وقال الاتحاد على لسان الأمين العام والرئيس التنفيذي لرابطة المحامين الدوليين كريس روبرتس "إيمان خليف غير مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم لدينا، إنها لا تفي بمعايير الأهلية .. تنص قواعدنا الفنية بوضوح على متطلبات ومعايير الأهلية للحدث".

وقبل ألعاب باريس، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية اختبارات الأهلية للجنسين التي يعتمدها الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، مدعية أنها "معيبة وغير شرعية".

ونتيجة لذلك، سمح لكل من خليف والملاكم التايواني لين يو تينغ، الذي يُزعم أنه فشل أيضا في اختبار الأهلية للجنس، بالمنافسة في فئة السيدات في ألعاب العام الماضي.







