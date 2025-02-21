فيديو - مايويذر يتحدّى القانون وينشر جريمته على إنستغرام

Floyd Mayweather teaching his grandson Kentrell Jr how to drive🏎️💨 pic.twitter.com/L5UAPWRWbl — Wave Check🌊 (@thewavecheckk) February 18, 2025

كان الأميركي فلويد مايويذر، الذي يعتبر أحد أفضل الملاكمين في التاريخ، مرة أخرى حديث المدينة، وهذه المرة ليس بسبب اهدائه ساعة او سيارة لنفسه، بل للسماح لحفيده كينتريل، البالغ من العمر أربع سنوات بالقيادة على طريق عام.وأعلن مايويذر عن ذلك بنفسه من خلال نشره على إنستغرام، حيث بدا جالساً في مقعد السائق في إحدى سيارته الضخمة ذات الدفع الرباعي مع حفيده في حضنه.وتلعثم الفتى وهو يقول بأنه "سيقود" عندما يسأله الملاكم السابق، ويحرك الصبي الصغير عجلة القيادة، بل ويتلقى درسا من مايويذر في ذلك، مع العلم أن القيادة من دون رخصة في الولايات المتحدة تعتبر جريمة خطيرة.