بيراقداريان استقبلت اتحاد كرة السلة واللجنة الأولمبية ودعت الى التوافق ووحدة الحركة الرياضة

هنأ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، الوزيرة الدكتورة نورا بيراقداريان، على توليها حقيبة الشباب والرياضة، متمنياً لها التوفيق.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الحلبي على رأس وفد من الاتحاد ضم الأمين العام المحامي شربل رزق وعضويّ الاتحاد هايك طاباكيان وجهاد صليبا.

واعتبرت الوزيرة بيراقداريان كرة السلة احدى ابرز الوجوه المشرقة في الرياضة اللبنانية، وبحثت مع الحلبي سُبل التعاون بين الوزارة والاتحاد، والدور الذي يمكن ان تقوم به للوقوف الى جانبه في اي استحقاقات مقبلة.

وهنأ رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية بيار جلخ ونائب رئيس اللجنة أسعد النخل الدكتورة بيراقداريان، وتمنيا لها التوفيق.

وأبلغت بيراقداريان ضيفيها تمنياتها بأن تتمكن عائلة اللجنة الأولمبية من انجاز استحقاق الانتخابات المقبلة بالتوافق والتزكية حرصاً على وحدة الحركة الرياضة ولحمة الاتحادات، وقد عبّرت عن استعداد الوزارة لمواكبة كل الخطوات، التي يمكن ان تؤدي الى انجاز هذا الاستحقاق وفق ثوابت وطنية.

وأبلغت الوزيرة بيراقداريان ضيفيها أنها تضع نصب عينيها العمل الجدّي لتقريب وجهات النظر بين أبناء العائلة الرياضية الواحدة لأن عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون الرياضة تجمع ولا تُفرّق.

واستقبلت الوزيرة بيرقداريان، مدير البرامج في قناة "مريم تي في" التابعة لشبكة "نورسات"، الإعلامي جورج معلولي، والإعلامية والناشطة الاجتماعية ماري العلم حبشي، في زيارة تهنئة.

وتم التطرق إلى رسالة القناة وبرامجها وأهدافها، حيث تُعنى بقضايا المرأة والإنسان، وشمل الحوار عرض عن البرنامج الرياضي ضمن شبكة برامج القناة المتنوعة والهادفة، الذي يتناول دور المرأة وإنجازاتها في عالم الرياضة.

كما جرى البحث في أهمية تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجال الرياضي ودور الإعلام في ذلك، فيما وُجّهت دعوة للوزيرة بيرقداريان للمشاركة في مقابلة تلفزيونية عبر القناة، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وأعربت الوزيرة بيرقداريان عن تقديرها الكبير للرسالة الإنسانية التي تنشرها قناة "مريم تي في" من خلال برامجها الهادفة.