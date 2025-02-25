مقتل بطل كمال الأجسام في حمّام حانة في مكسيكو

تم العثور على نجم كمال الأجسام الشهير ميتا في حمام حانة

تم العثور على جريشال ديسنر، نجم كمال الأجسام الشهير، البالغ من العمر 23 عاماً، ميتا في حمام حانة في حي كوبا في تلالبان في مكسيكو سيتي.

وذكرت الصحافة المكسيكية أن جريشال، بطل "مستر أميركا" و"مستر المكسيك" للعام 2023، أصيب برصاصتين، واحدة في المعدة وأخرى في الرأس، ولا يُستبعد أنه أطلق النار على نفسه.

وغادر ديسنر طاولة الشرب الخاصة به في البار للذهاب إلى الحمام، قبل وقت قصير من سماع طلقتين، وباشرت الشرطة بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة من الحانة والمناطق المحيطة بها بحثا عن أدلة على ما حدث.

ويعتقد أن ديسنر، الذي كان في حالة سكر بشكل واضح عندما ذهب إلى الحمام، أطلق النار على نفسه، على الرغم من أن الشرطة تواصل التحقيق في نظرية بديلة ولا تستبعد تورط محتمل لأطراف ثالثة، علما أن والد المتوفى هو خورخي ديسنر، منسق التحقيق في مكتب المدعي العام لجرائم القتل في مكسيكو سيتي.





