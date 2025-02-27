اتحادات رياضية زارت وزيرة الشباب والرياضة

زار وفد الاتحاد اللبناني للقوة و التربية البدنية برئاسة رئيسه الحاج حسنين مقلّد وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان مهنئاً بتوليها حقيبة الشباب والرياضة، ورافقه أمين سر الاتحاد حسن قعيق وعدد من الأعضاء.

وعرض مقلّد للوزيرة بيراقداريان واقع اللعبة وقيمتها المتقدمة عربياً وآسيوياً ودولياً، واستضافته الناجحة لبطولات على مستويات عالية، وطلب اليها رعاية بطولة مستر يونيفرس التي ينظمها في خلال شهر حزيران المقبل.

وتحدثت الوزيرة بيراقداريان عن قُرب اطلاق ورشة عمل لإعادة النظر بالقوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى الحركة الرياضية في لبنان، فأبدى مقلّد استعداد كوادر الاتحاد للوقوف مع الوزارة في هذا الملف.

الاتحاد اللبناني للمواي تاي

كذلك، استقبلت بيراقداريان وفد الاتحاد اللبناني للمواي تاي برئاسة رئيسه الماستر سامي قبلاوي والأعضاء مروان كيروز وكريم الزين ورؤساء اللجان الفنية نسرين برّو ونانسي باز وجاك سيبريان.

هنأ قبلاوي الوزيرة على توليها حقيبة الشباب والرياضة وشرح هيكلية الاتحاد وحجم اللعبة محلياً وعربياً وآسيوياً وروزنامة الأنشطة للعام الجاري، وطلب من الوزيرة بيراقداريان السعي لتأمين الدعم المالي للوزارة والاتحادات والأندية.

وردّت بيراقداريان بسعيها الجدي ونيتها العمل على انتخابات توافقية في اللجنة الأولمبية اللبنانية والتأكيد على حيادية الوزارة في كل الأزمات.

الاتحاد اللبناني للرياضات التراثية

وزار وفد الاتحاد اللبناني للرياضات التراثية برئاسة رئيسه مارون خليل الدكتورة بيراقداريان في مكتبها فهنأها على موقعها الجديد في وزارة الشباب والرياضة، متمنياً لها النجاح في مهمتها، عارضاً عليها نشاطات الاتحاد اللبناني ودوره العربي الرائد المتقدم، فردّت بتقدير هذا الموقع، وأكدّت على وقوف الوزارة وفق إمكانياتها إلى جانب كل ما يعطي صورة ايجابية ناصعة حقيقية عن لبنان.

الدكتور حسين عبيد

كذلك، زار الوزيرة بيراقداريان مهنئاً الدكتور حسين عبيد وقدّم لها نسخة من كتابه "القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان".