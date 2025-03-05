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سفيرة الولايات المتحدة الأميركية زارت بايراقداريان

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سفيرة الولايات المتحدة الأميركية زارت بايراقداريان
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رياضات متنوعة

2025-03-05 | 01:56
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية زارت بايراقداريان

هنأت سفيرة الولايات المتحدة في زيارة لها وزيرة الشباب والرياضة

هنأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون في زيارة لها وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان على توليها مهامها، معتبرة أن لبنان أمام فرصة جديّة وتاريخية للنهوض.
جاء ذلك أثناء الزيارة التي قامت بها جونسون والوفد المرافق الى وزارة الشباب والرياضة، والتي عرضت خلالها بايراقداريان رؤيتها للوزارة وللقطاعين الشبابي والرياضي، وفكرة إطلاق "Digital platform" يربط الحركة الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها وجمعياتها والرياضيين والشباب.
وتحدثت بايراقداريان عن الدبلوماسية الرياضية، التي ترمي الى بناء الجسور بين الشباب من كل المناطق والطوائف، ومع الدول الصديقة، ومن ضمنها التعاون في برامج للتبادل في المجالات ذات الصلة.
كما أشارت وزيرة الشباب والرياضة الى أهمية تطوير العلاقة الرياضية بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ولا سيما الجيش اللبناني، ورحّبت بأي دعم مادي ومعنوي ممكن.


سفيرة الولايات المتحدة الأميركية زارت بايراقداريان

كرة القدم

رياضات متنوعة

ليزا جونسون

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

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