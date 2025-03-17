فيديو - بغياب إيمان خليف .. المغربية برطال بطلة للعالم

وداد.. دموعك غالية، وذهبيتك أغلى! 🥇🇲🇦✨

لحظة يرتجف لها القلب وتدمع لها العيون 🇲🇦❤️🎶

عزف النشيد الوطني المغربي في سماء نيش 2025، والبطلة #وداد_برطال على منصة التتويج بذهبية بطولة العالم للملاكمة 🥇🥊✨

فخر المغرب.. فخرنا جميعا! الله الوطن الملك! 👑? pic.twitter.com/ZRhyzW8o5v — العيون ♥️👑🇲🇦 (@la3yon_OFFICIEL) March 16, 2025 التتويج التاريخى 👑 مع عزف النشيد الوطني المغربي 🇲🇦

تتويج الملاكمة المغربية وداد برطال بذهبية بطولة العالم فئة وزن 54 كغم

IBA👏👏👏 pic.twitter.com/2OeNNfyTCB — sabah (@aya25102010) March 16, 2025

بغياب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي أحرزت الميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية باريس 2024، ومنعها الاتحاد الدولي للملاكمة من المشاركة في بطولة العالم في صربيا، حققت الملاكمة المغربية وداد برطال إنجازا تاريخيا، اذ توجت بطلة للعالم في وزن 54 كيلوجراماً.فعلى الرغم من خسارتها الجولة الأولى بإجماع القضاة، تألقت برطال في الجولتين الثانية والثالثة، وتمكنت من الفوز والتتويج بالذهب، على حساب التركية خديجة أكباش، حاملة اللقب في بطولة العالم 2022، بنتيجة (5-2).وكانت برطال أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا عاميّ 2023 و2024، والميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية 2023 في غانا، ومثلها في دورة الألعاب العربية في الجزائر 2023، وهو ثاني تتويج للمغرب بلقب بطولة العالم للملاكمة النسوية بعد خديجة المرضي.