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فيديو - ضربة قاضية مذهلة خلال 4 ثواني فقط !!

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فيديو - ضربة قاضية مذهلة خلال 4 ثواني فقط !!
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رياضات متنوعة

2025-03-24 | 00:24
فيديو - ضربة قاضية مذهلة خلال 4 ثواني فقط !!

سجل المقاتل الإنجليزي فوزاً تاريخياً

سجل المقاتل الإنجليزي يانيك بهاتي، 35 عاماً، فوزاً تاريخياً في بطولة "قفص المحاربين (Cage Warriors)"، حين اسقط الأسترالي تشارلز جويير، بضربة قاضية مذهلة، خلال النزال الذي أقيم السبت.
واستغرق النزال أربع ثوان فقط، ما يجعل هذه الضربة القاضية الأسرع في تاريخ هذه البطولة، وذلك حين لمس بهاتي بيد جويير اليمنى، ثم وجه له لكمة قوية أسقطته أرضا، فوقع فاقداً وعيه، وتدخل الحكم لحمايته من الضربات الأرضية المتتالية.
ونجح بهاتي في تصفية الحساب بينه وبين جويير، بعد تعادلهما المثير للجدل في نزال سابق جرى خلال العام الماضي، وأنهى سلسلة مؤلمة من أربع هزائم.





فيديو - ضربة قاضية مذهلة خلال 4 ثواني فقط !!

رياضة

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يانيك بهاتي

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