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تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

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تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب
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رياضات متنوعة

2025-03-25 | 04:56
تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

أكد اسطورة الجولف وفانيسا ترامب علاقتهما الرومانسية

وفاة والدته مؤخرا، وإصابته اللاحقة في وتر العرقوب الأيسر، ما سيبقيه بعيدا عن الدورة التدريبية حتى العام المقبل، أجبرتا "النمر" على تعليق مسيرته الرياضية مؤقتاً.
ومع ذلك، خلال هذه الأوقات الصعبة بالنسبة له، حصل على دعم حبه الجديد، وهي علاقة أعلنها هو نفسه للتو على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد أكد تايغر وودز (49 عاما)، اسطورة الجولف، وفانيسا ترامب (47 عاما)، علاقتهما الرومانسية من خلال منشور على إنستغرام، بعنوان "الحب في الهواء".
كانت فانيسا متزوجة من دونالد ترامب جونيور (12 عاما من الزواج وخمسة أطفال معا)، وبالتالي فهي زوجة ابنه السابقة للرئيس الحالي للولايات المتحدة.
اكتسبت الشائعات حول هذه العلاقة قوة في الأسابيع الأخيرة، حيث ذهبت فانيسا إلى سان دييغو مع ابنتها كاي بمناسبة اليوم الأخير من Genesis Invitational، التي نظمها تايغر، وهناك أظهرا قدرا كبيرا من التلاقي، علماً أن كاي ترامب يذهب إلى المدرسة مع ابني وودز، سام وتشارلي.
"الحب في الهواء والحياة أفضل معك بجانبي، نتطلع إلى رحلتنا معا"، "كتب النمر في المنشور الذي شاركه مع فانيسا ترامب.
كان الفائز بالجائزة الكبرى 15 مرة متزوجا سابقا من إلين نوردغرين، التي طلقها في العام 2010، ومنذ ذلك الحين، كانت علاقته المعروفة الأخرى مع إيريكا هيرمان، التي رفعت دعوى قضائية ضده في البداية بعد إنهاء علاقتهما.
وفقا لتقارير، فإن الثنائي الجديد يحظى بمباركة دونالد ترامب، الذي لعب الجولف مع وودز في عدة مناسبات منذ إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، كما دعاه لقضاء الصباح في نادي ترامب الدولي للجولف في فلوريدا، ثم التقيا في البيت الأبيض، وظهرا معا في حفل استقبال بشهر تاريخ السود.


    



تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

رياضة

رياضات متنوعة

تايغر وودز

فانيسا ترامب

دونالد ترامب

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