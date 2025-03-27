الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - نزالات الموت .. صعق والده بسلكٍ كهربائي !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نزالات الموت .. صعق والده بسلكٍ كهربائي !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-03-27 | 02:21
فيديو - نزالات الموت .. صعق والده بسلكٍ كهربائي !!

نزالات المصارعة التي تحمل عنوان "مباريات الموت" مدعاة للقلق في المملكة المتحدة

لا تزال نزالات المصارعة التي تحمل عنوان "مباريات الموت"، مدعاة للقلق في المملكة المتحدة، حيث تحقق الشرطة في هذه الأحداث منذ أسابيع، والتي بلغت ذروتها في مستويات عالية للغاية من العنف في الحلبة.
يستخدم المتنافسون فيها عادة جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، مثل الكراسي الفولاذية أو الطاولات الخشبية أو الخفافيش الملفوفة بالأسلاك الشائكة، لكن هذه المرة ذهبوا إلى مستوى أكثر تطرفا .. الكهرباء.
حارب جاك هاروب، 27 عاما، والده إسحاق هاروب "رجل الثلج"، 49 عاما، الذي يعتبر مؤسس "مباريات الموت" في المملكة المتحدة، حيث التقى الاثنان في الحلبة في ليدز، مع الساحة المحاطة بالسلاسل، ونجاح الابن في تقييد الأكبر سنا في اللحظات الأخيرة من القتال.
بعد ذلك، أحضر جاك زوجا من الأسلاك وبطارية سيارة إلى الحلبة، وربطهما بذراعي والده أمام حشد غير مصدق، وصعق "رجل الثلج" بالكهرباء في مشهد صادم.



فيديو - نزالات الموت .. صعق والده بسلكٍ كهربائي !!

رياضة

رياضات متنوعة

مباريات الموت

جاك هاروب

إسحاق هاروب

رجل الثلج هاروب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل امرأة اسبانية خلال التسلّق في جورجيا
تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل امرأة اسبانية خلال التسلّق في جورجيا
02:33

مقتل امرأة اسبانية خلال التسلّق في جورجيا

جرّاء انهيار جليدي أثناء تسلق الجبال مع خمسة أشخاص

02:33

مقتل امرأة اسبانية خلال التسلّق في جورجيا

جرّاء انهيار جليدي أثناء تسلق الجبال مع خمسة أشخاص

تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب
2025-03-25

تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

أكد اسطورة الجولف وفانيسا ترامب علاقتهما الرومانسية

2025-03-25

تايغر وودز يعلن علاقته بطليقة نجل الرئيس ترامب

أكد اسطورة الجولف وفانيسا ترامب علاقتهما الرومانسية

إليكم القصة الكاملة لحزام الملاكمة في لقاء ترامب وزيلينسكي
2025-03-25

إليكم القصة الكاملة لحزام الملاكمة في لقاء ترامب وزيلينسكي

حزام بطولة مجلس الملاكمة العالمي كان ملقى على طاولة جانبية

2025-03-25

إليكم القصة الكاملة لحزام الملاكمة في لقاء ترامب وزيلينسكي

حزام بطولة مجلس الملاكمة العالمي كان ملقى على طاولة جانبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025