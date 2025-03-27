فيديو - نزالات الموت .. صعق والده بسلكٍ كهربائي !!

5) Jack Harrop bt his dad Iceman via ELECTROCUTION.



Jesus pic.twitter.com/dTWkWw8AGq — Bendo Nagasaki (@BritWresAwayDay) March 22, 2025

لا تزال نزالات المصارعة التي تحمل عنوان "مباريات الموت"، مدعاة للقلق في المملكة المتحدة، حيث تحقق الشرطة في هذه الأحداث منذ أسابيع، والتي بلغت ذروتها في مستويات عالية للغاية من العنف في الحلبة.يستخدم المتنافسون فيها عادة جميع أنواع الأسلحة الفتاكة، مثل الكراسي الفولاذية أو الطاولات الخشبية أو الخفافيش الملفوفة بالأسلاك الشائكة، لكن هذه المرة ذهبوا إلى مستوى أكثر تطرفا .. الكهرباء.حارب جاك هاروب، 27 عاما، والده إسحاق هاروب "رجل الثلج"، 49 عاما، الذي يعتبر مؤسس "مباريات الموت" في المملكة المتحدة، حيث التقى الاثنان في الحلبة في ليدز، مع الساحة المحاطة بالسلاسل، ونجاح الابن في تقييد الأكبر سنا في اللحظات الأخيرة من القتال.بعد ذلك، أحضر جاك زوجا من الأسلاك وبطارية سيارة إلى الحلبة، وربطهما بذراعي والده أمام حشد غير مصدق، وصعق "رجل الثلج" بالكهرباء في مشهد صادم.