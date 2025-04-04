ضرائب ترامب تهزّ أسس أديداس وبوما ونايكي

لا شك أن الرياضة هي واحدة من أكبر الصناعات في العالم

لا شك أن الرياضة هي واحدة من أكبر الصناعات في العالم، وهي مثل جميع الصناعات الأخرى، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة الدولية والتدفقات الاقتصادية العالمية.

ولذلك، فسوف تتأثر هذه الصناعة بشدة بالتعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في الساعات الأخيرة.

وفي السياق، عانت شركات تصنيع الملابس والمعدات مثل أديداس وبوما ونايكي من انخفاضات حادة في أسعار سوق الأسهم، والسبب انها تنفذ جزءا كبيرا من إنتاجها في قارة آسيا، وتحديداً في البلدان التي عوقبت بشدة بسبب سياسات الرئيس، حيث تنفذ نايكي نحو 50٪ من إنتاجها في آسيا وتلامس أديداس الـ40%.

في الساعات القليلة الماضية، انخفض سعر سهم أديداس في بورصة فرانكفورت بنسبة 10.3٪، وسعر سهم بوما بنسبة 10.6٪، و انخفض سعر سهم نايكي بنسبة 10٪ في بورصة نيويورك.

أما بالنسبة للدول الآسيوية التي يتم فيها الإنتاج، فقد تم فرض ضرائب على الواردات من كمبوديا بنسبة 49٪، وفيتنام بنسبة 46٪، وتايلاند بنسبة 36٪، والصين بنسبة 34٪، وإندونيسيا وتايوان بنسبة 32٪، وتم نقل بعض الإنتاج الذي تم إجراؤه سابقا في الصين إلى فيتنام.







