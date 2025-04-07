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وزيرة الشباب والرياضة زارت المدينة الرياضية

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وزيرة الشباب والرياضة زارت المدينة الرياضية
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رياضات متنوعة

2025-04-07 | 09:14
وزيرة الشباب والرياضة زارت المدينة الرياضية

قامت بجولة على مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت

قامت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان يرافقها اركان الوزارة بجولة على مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت.
وبعيداً عن الإعلام، جالت وزيرة الشباب والرياضة على المرافق المتضررة في ملعب كرة القدم وقاعة بيار الجميّل المقفلة.
واستمعت بايراقداريان الى شرح تفصيلي من مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت بالتكليف الدكتور ناجي حمود حول وضع المدينة وحول تأهيل الأرضية العشبية والمرافق المخصصة لإجراء مباريات كرة القدم.
وطلبت وزيرة الشباب والرياضة من حمود اعداد دراسة اولويات، وخصوصاً فيما يتعلق بالمرافق الأساسية الأخرى لملعب كرة القدم ومضمار العاب القوى والقاعة المتعددة الأغراض.

وزيرة الشباب والرياضة زارت المدينة الرياضية

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

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