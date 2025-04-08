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فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة

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فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة
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رياضات متنوعة

2025-04-08 | 01:13
فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة

أثناء هبوط ثلاث مظليين لتسليم الكرة الرسمية للمباراة كما كان مقرراً

قبل انطلاق مباراة تولوز على ملعبه ضد ضيفه سيل شاركس في كأس الأبطال للرغبي، وأثناء هبوط ثلاث مظليين لتسليم الكرة الرسمية للمباراة كما كان مقرراً، هبط اثنان بأمان على أرضية الملعب، لكن الثالث أخطأ في التقدير، فاصطدم بالسقف، وتعلق به بشكل خطير.
وعلق تروي يانيك بمظلته في سقف الملعب، على ارتفاع 15 متراً، ما أدى الى تأخير انطلاق المباراة لمدة 40 دقيقة، وإخلاء المقاعد القريبة منه تحسباً لسقوطه، وقام موظفو الملعب بوضع وسائد حماية ومجسم مطاطي ضخم.
وبعد نحو 30 دقيقة، وصلت سيارة إطفاء، ورفعت سلما معدنيا، اوصل رجال الإنقاذ الى يانيك وأنزلوه دون أن يصاب بأذى.


فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة

رياضة

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تولوز

سيل شاركس

كأس الأبطال للرغبي

تروي يانيك

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