فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة

قبل انطلاق مباراة تولوز على ملعبه ضد ضيفه سيل شاركس في كأس الأبطال للرغبي، وأثناء هبوط ثلاث مظليين لتسليم الكرة الرسمية للمباراة كما كان مقرراً، هبط اثنان بأمان على أرضية الملعب، لكن الثالث أخطأ في التقدير، فاصطدم بالسقف، وتعلق به بشكل خطير.
وعلق تروي يانيك بمظلته في سقف الملعب، على ارتفاع 15 متراً، ما أدى الى تأخير انطلاق المباراة لمدة 40 دقيقة، وإخلاء المقاعد القريبة منه تحسباً لسقوطه، وقام موظفو الملعب بوضع وسائد حماية ومجسم مطاطي ضخم.
وبعد نحو 30 دقيقة، وصلت سيارة إطفاء، ورفعت سلما معدنيا، اوصل رجال الإنقاذ الى يانيك وأنزلوه دون أن يصاب بأذى.