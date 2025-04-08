فيديو - علق بمظلته في سقف الملعب فتأخرت المباراة 40 دقيقة

This is how the parachuter initially got stuck.



Never seen anything like it. #InvestecChampionsCuppic.twitter.com/VLiJje7i61 — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) April 6, 2025 Carnage in Toulouse, a parachutist got caught on the stadium roof, kick off delayed, fire engines arrived to rescue him and he’s waving to the crowd getting them pumped for the game, only in France!



https://t.co/i1AKrXWVqx — Andy Goode (@AndyGoode10) April 6, 2025

قبل انطلاق مباراة تولوز على ملعبه ضد ضيفه سيل شاركس في كأس الأبطال للرغبي، وأثناء هبوط ثلاث مظليين لتسليم الكرة الرسمية للمباراة كما كان مقرراً، هبط اثنان بأمان على أرضية الملعب، لكن الثالث أخطأ في التقدير، فاصطدم بالسقف، وتعلق به بشكل خطير.وعلق تروي يانيك بمظلته في سقف الملعب، على ارتفاع 15 متراً، ما أدى الى تأخير انطلاق المباراة لمدة 40 دقيقة، وإخلاء المقاعد القريبة منه تحسباً لسقوطه، وقام موظفو الملعب بوضع وسائد حماية ومجسم مطاطي ضخم.وبعد نحو 30 دقيقة، وصلت سيارة إطفاء، ورفعت سلما معدنيا، اوصل رجال الإنقاذ الى يانيك وأنزلوه دون أن يصاب بأذى.