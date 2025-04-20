فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

There's a 17-year-old kid in Australia, named Gout Gout, who has run 100m in 9.99 seconds, and 200m in 19.84 seconds.



He is considered to have as much potential as Usain Bolt, and will probably be an Olympic champion one day.



Here's some absolutely crazy footage of him today... pic.twitter.com/ScO3qpr2hc — Dan Clark (@DanClarkSports) April 19, 2025

يستمر "غوت" في إثارة الإعجاب مع أنه لا يزال في سن 17 عاما فقط ..هذه المرة، فعل ذلك في حدث Stawell Gift، أقدم وأكبر سباق لجمع التبرعات للمسافات القصيرة في أستراليا، حيث يتم عرقلة المتنافسين بناء على لياقتهم وأوقاتهم، ما يؤخرهم عند خط البداية، بهدف وصول الجميع إلى خط النهاية في الوقت نفسه تقريبا.بدأ "غوت غوت" متأخراً على بُعد حوالي 20 مترا على المسار المستقيم، ولكنه تجاوز جميع منافسيه ليفوز في النهاية بزمن قدره 12,31، وإن لم يكن الأسرع في الترتيب العام في جميع التصفيات، حيث فاز جون إيفانز بزمن قدره 12,13.وصرّح معجزة العدو الأسترالي أن "مسافة 120 مترا هي حرفيا واحدة من المسافات المثالية بالنسبة لي، لأنه في مسافة 100 متراً، ليس لدي الكثير من الوقت للوصول إلى سرعتي القصوى، وهو ما تمنحني اياه الـ20 مترا الإضافية .. إنه لأمر رائع، وآمل أن أتمكن من إسعاد المزيد من الناس".