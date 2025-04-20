الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-04-20 | 00:30
فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

يستمر في إثارة الإعجاب مع أنه لا يزال في سن 17 عاما فقط

يستمر "غوت" في إثارة الإعجاب مع أنه لا يزال في سن 17 عاما فقط ..
هذه المرة، فعل ذلك في حدث Stawell Gift، أقدم وأكبر سباق لجمع التبرعات للمسافات القصيرة في أستراليا، حيث يتم عرقلة المتنافسين بناء على لياقتهم وأوقاتهم، ما يؤخرهم عند خط البداية، بهدف وصول الجميع إلى خط النهاية في الوقت نفسه تقريبا.
بدأ "غوت غوت" متأخراً على بُعد حوالي 20 مترا على المسار المستقيم،  ولكنه تجاوز جميع منافسيه ليفوز في النهاية بزمن قدره 12,31، وإن لم يكن الأسرع في الترتيب العام في جميع التصفيات، حيث فاز جون إيفانز بزمن قدره 12,13.
وصرّح معجزة العدو الأسترالي أن "مسافة 120 مترا هي حرفيا واحدة من المسافات المثالية بالنسبة لي، لأنه في مسافة 100 متراً، ليس لدي الكثير من الوقت للوصول إلى سرعتي القصوى، وهو ما تمنحني اياه الـ20 مترا الإضافية .. إنه لأمر رائع، وآمل أن أتمكن من إسعاد المزيد من الناس".



فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

غوت غوت

جون إيفانز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة
00:07

المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

مثل القاصوف ونائبه خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي

00:07

المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

مثل القاصوف ونائبه خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام
07:53

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام

موجة من الجدل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

07:53

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام

موجة من الجدل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ
2025-04-18

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ

فاجأت معجبيها بعودتها إلى المضمار بعد عدة أشهر من الراحة

2025-04-18

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ

فاجأت معجبيها بعودتها إلى المضمار بعد عدة أشهر من الراحة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025