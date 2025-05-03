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برشلونة يواجه ماغديبورغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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برشلونة يواجه ماغديبورغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
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رياضات متنوعة

2025-05-03 | 02:20
برشلونة يواجه ماغديبورغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 حزيران - يونيو

يواجه برشلونة فريق ماغديبورغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 حزيران - يونيو في ملعب لانكسيس أرينا في ألمانيا.
تم الكشف عن ذلك يوم أمس الجمعة بعد القرعة التي قرنت فريق برشلونة في طريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا الثالث عشر مع "الوحش الأسود"، منذ أن تولى كارلوس أورتيجا مقاليد المدرب في عام 2021.
احتل الألمان، الجلادون للكاتالونيين في نهائيين لكأس العالم للأندية (2021 و2022) ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2023)، المركز الرابع في المجموعة الثانية بستة انتصارات وتعادل واحد وسبع خسائر.
أطاح الفريق الألماني بدينامو بوخارست في دور الـ 16 بنتيجة (65-55)، وفيسبريم المجري في ربع النهائي بعد التعادل (26-26) في ألمانيا وتحقيق فوز ضئيل خارج أرضه (28-27) بفضل هدف من الأيسلندي جيسلي كريستيانسون قبل أربع ثوان من نهاية المباراة.
ومع ذلك، واجه الكاتالونيون والألمان بعضهم البعض هذا الموسم في دور المجموعات، حيث فاز كل فريق مرة، وكانت الهزيمة القارية الاولى لبرشلونة هذا الموسم.
برشلونة، بطل أوروبا للشباب تحت 19 عاماً في كرة القدم، والمتأهل بفريق السيدات الى النهائي القاري، يلاعب بفريق الرجال انتر ميلان الايطالي في اياب نصف النهائي (ذهاباً 3-3)، فيا له من موسم للنادي الكاتالوني.



برشلونة يواجه ماغديبورغ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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