نجمة أوكرانية تتخلى عن جنسيتها لأجل روسيا

وافق الاتحاد الروسي للفروسية (FKSR) على ضم الفارسة الاوكرانية صوفيا فاسيلييفا، التي تحمل الجنسية الروسية، بعد تغيير جنسيتها الرياضية.

ومن الواضح أن هذا القرار تم اتخاذه على أساس أن فاسيلييفا مواطنة بحكم الأمر الواقع في روسيا، حيث تعيش منذ مدة طويلة في شبه جزيرة القرم ويمثل نادي كاتشي كالون للفروسية، وكانت شاركت آخر مرة تحت العلم الأوكراني في العام 2014.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية في 28 شباط - فبراير 2022، بأن لا تسمح الاتحادات الرياضية الدولية للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الدولية.

وعادت اللجنة الأولمبية الدولية فأوصت في آذار - مارس 2023، بأن تسمح الاتحادات الدولية فقط للرياضيين الروس الذين لا يدعمون العملية الخاصة للاتحاد الروسي بحماية دونباس بالمنافسة في وضع محايد.

وفي وقت لاحق، في تشرين الثاني - نوفمبر، سمح الاتحاد الدولي للفروسية للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة في وضع محايد.