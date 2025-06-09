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فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!

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فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!
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رياضات متنوعة

2025-06-09 | 02:58
فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!

في نزال أميركيّ خالص جمعهما في نيويورك

بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتزعت المقاتلة كايلا هاريسون حزام منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) بتغلبها على جوليانا بينيا، في نزال أميركيّ خالص، جمعهما فجر أمس الأحد، ضن بطولة (UFC 316) التي جرت في نيويورك.
وأجبرت هاريسون منافستها على الاستسلام، مستخدمة حركة "كيمورا"، أو ليّ الذراع، في الجولة الثانية من النزال، واحتفلت البطلة الأولمبية مرتين في رياضة الجودو، مع الرئيس ترامب بوضع حزام البطولة على كتفه.
وحققت هاريسون، 34 عاماً، انتصارها التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية مقابل خسارة واحدة، فيما تعرضت بينيا، 35 عاماً، للهزيمة السادسة مقابل 12 انتصاراً.



فيديو - هاريسون تهزم بينيا وتتوّج ترامب بطلاً !!

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

كايلا هاريسون

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الفنون القتالية المختلطة

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