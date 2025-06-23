فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة

تغلبت المقاتلة الأميركية جيسيكا آي على منافستها الكازاخية ماريا أغابوفا في النزال الذي جمعهما فجر أمس الأحد، ضمن دورة (Bare Knuckle FC 76) للفنون القتالية التي جرت في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأميركية.وجاء فوز المقاتلة الأميركية على الكازاخية بالنقاط في الدورة التي تقام من دون قفازات، وبه ثأرت من تصرف أغابوفا خلال عملية الوزن، والذي انتشر كالهشيم في وسائل التواصل، حيث قامت بتقبيل جيسيكا على شفتيها.وشاركت جيسيكا وأغابوفا لأول مرة في إحدى بطولات (BKFC) التي تختلف قواعدها قليلا عن البطولات الأخرى، وبينها القتال بقبضات عارية.هذا الفوز هو الأول لجيسيكا بعد ست هزائم في مختلف المنافسات، والخسارة هي السابعة لأغابوفا أيضاً في مختلف مشاركاتها في الملاكمة والمصارعة والفنون القتالية المختلطة.