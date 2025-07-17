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فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح

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فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح
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رياضات متنوعة

2025-07-17 | 00:55
فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح

أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم فنون القتال

أفادت تقارير إعلامية بأن تيمور خيزرييف، بطل رابطة محترفي الفنون القتالية المختلطة (PFL) وأحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم فنون القتال، تعرض لهجوم مسلح قرب منزله في جمهورية داغستان الروسية.
وبحسب مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل، نُفذ الكمين من قبل مهاجمَين أطلقا النار على خيزرييف، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية غير قاتلة، لكنها خلّفت أضرارًا جسدية جسيمة.
ونُقل المقاتل بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، ولم تُعرف بعد دوافع الاعتداء، فيما باشرت السلطات المحلية التحقيق في الحادثة التي أثارت موجة تضامن واسعة من مجتمع الفنون القتالية ومحبيه حول العالم.
ويُعد خيزرييف من أبرز الوجوه الجديدة في منافسات الفنون القتالية المختلطة، حيث اكتسب شهرة سريعة بفضل أسلوبه القتالي القوي وسجله اللافت، ويترقب عشاق الرياضة تحديثات حالته الصحية.



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رياضة

رياضات متنوعة

تيمور خيزرييف

رابطة محترفي الفنون القتالية المختلطة

PFL

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