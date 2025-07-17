فيديو - شاهدوا كيف تعرض بطل الفنون القتالية لهجوم مسلح

أفادت التقارير أن تيمور خيزرييف، بطل رابطة محترفي الفنون القتالية المختلطة (PFL)، أحد ألمع المواهب الواعدة في فنون القتال المختلطة، تعرض لكمين قرب منزله في داغستان. أطلق المهاجمان طلقات نارية غير قاتلة، لكنهما تسببا في أضرار جسيمة. يخضع خيزرييف حاليًا لعملية جراحية pic.twitter.com/VyAICu9qRg — Nizal Nation MMA 🇦🇪 (@NizalNation) July 16, 2025

أفادت تقارير إعلامية بأن خيزرييف، بطل رابطة محترفي الفنون القتالية المختلطة (PFL) وأحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم فنون القتال، تعرض لهجوم مسلح قرب منزله في جمهورية داغستان الروسية.وبحسب مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل، نُفذ الكمين من قبل مهاجمَين أطلقا النار على خيزرييف، ما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية غير قاتلة، لكنها خلّفت أضرارًا جسدية جسيمة.ونُقل المقاتل بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، ولم تُعرف بعد دوافع الاعتداء، فيما باشرت السلطات المحلية التحقيق في الحادثة التي أثارت موجة تضامن من مجتمع الفنون القتالية ومحبيه حول .ويُعد خيزرييف من أبرز الوجوه الجديدة في منافسات الفنون القتالية المختلطة، حيث اكتسب شهرة سريعة بفضل أسلوبه القتالي القوي وسجله اللافت، ويترقب عشاق الرياضة تحديثات حالته الصحية.