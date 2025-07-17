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فيديو يُظهر مواهب كول بالمر المتعددة

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فيديو يُظهر مواهب كول بالمر المتعددة
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رياضات متنوعة

2025-07-17 | 00:56
فيديو يُظهر مواهب كول بالمر المتعددة

في سانت كيتس، الجزيرة التي ينحدر منها جده

تداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، كول بالمر، وهو يلعب مباراة كرة سلة في سانت كيتس، الجزيرة التي ينحدر منها جده، خلال زيارة استجمامية بعد التتويج بكأس العالم للأندية.
الزيارة إلى سانت كيتس جاءت بعد تألقه اللافت في البطولة التيي احرز لقبها مع تشيلسي، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة في النهائي ضد باريس سان جيرمان.
وتم استقبال بالمر بحفاوة كبيرة في الجزيرة فور وصوله للمطار، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيرة السياحة التقليدية، إضافة لفقرات فلكلورية محلية.
وهذه الزيارة تُعد الأولى لبالمر إلى الجزيرة، التي اعتبرها “مكان بدايات حب جده لكرة القدم”، كما عبر عن رغبته باكتشاف معالمها الطبيعية وتذوق مطبخها المحلي.
في الفيديو، يُرى بالمر وهو يتبادل الأدوار في كرة السلة بروح مرحة وببراعة لافتة، ما أعاد تسليط الضوء على ارتباطه الوثيق بجذوره الكاريبية، والتي يُعبر عنها من خلال ارتدائه علم سانت كيتس ونيفس على حذائه خلال المباريات.
هذه اللقطة أعادت التأكيد أن موهبة بالمر لا تلتزم بإطار واحد، فهو يواصل إبراز مهاراته على أرض الملعب وخارجه، محققًا توازنا بين متطلبات الاحتراف وروح الطفولة والمشاركة المجتمعية.



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