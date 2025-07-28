الشرطة توقف نجمة المصارعة الأميركية

بعد دخولها مبنى سكنيا في وسط مانهاتن

ألقت القبض على المصارعة السابقة ترينيشا بيغرز، المعروفة "راكا خان"، السبت، بعد دخولها مبنى سكنيا في وسط مانهاتن، كانت قد طُردت منه سابقا، وذلك بتهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير.

ووفقا لموقع TMZ، شوهدت بيغرز (43 عاما)، وهي تُقتاد من المبنى مكبّلة اليدين، وأفاد عدد من السكان بأنّ نجمة المصارعة السابقة أقامت في المبنى من دون إذن، رغم طردها منه سابقا، مشيرين إلى أنها تسببت بمشاكل عدة في السابق.

ونُقلت السيدة إلى مركز الشرطة التابع للدائرة 17، ولم توضح السلطات ما إذا كانت لا تزال موقوفة، ورفضت شرطة التعليق على الحادث.

بيغرز، التي بدأت مشوارها في المصارعة عام 2005، شاركت في عروض WWE وTNA قبل اعتزالها في 2011، كانت قد دخلت في مشاكل قانونية سابقة، بينها أوامر حماية ضد شريكها السابق المصارع كيرت أنغل، إضافة إلى مذكرات توقيف صدرت بحقها عام 2019 في ولاية تكساس على خلفية قضية حضانة.









