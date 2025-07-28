محمدوف يتغلب على فقدان البصر ويواصل تألقه في الحلبة

واجه المقاتل المعروف بـ"الرصاصة"، تحديا استثنائيا في مسيرته

واجه المقاتل الروسي شرف الدين محمدوف، المعروف بـ"الرصاصة"، تحديا استثنائيا في مسيرته في رياضة الفنون القتالية المختلطة، بعدما فقد البصر كليا في عينه اليمنى، نتيجة إصابة بدأت تلاحقه منذ عام 2018 واستمرت ثلاث سنوات كاملة.

المقاتل، البالغ من العمر 31 عاما، ينحدر من جمهورية داغستان، على غرار نجوم اللعبة خبيب نورمحمدوف وإسلام ماخاتشيف، وقد خاض خلال مسيرته الاحترافية 16 نزالا في الوزن المتوسط، حقق خلالها 5 انتصارات في بطولات "UFC" مقابل خسارة واحدة فقط.

ولكن، قبل ذلك، كادت مسيرته أن تنتهي قبل أن تنطلق، بسبب مشاكل مستعصية في عينه اليمنى، إذ خضع لثماني عمليات جراحية في محاولة لإنقاذها، لكنه في النهاية اضطر إلى استئصالها، بعد أن حذّره الأطباء من خطر العدوى المستمر عند ممارسة التدريبات.

ورغم هذا الجسيم، نجح المقاتل في العودة، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم المادي والمعنوي من عائلته التي موّلت علاجه، وإلى ثقته بنفسه وبدعم أصدقائه.

ووجد شرف الدين مصدر في النجم السابق وعضو قاعة مشاهير "UFC" بيسبينغ، الذي أكمل سنواته في الحلبة وهو يعاني من فقدان شبه كلي للبصر في إحدى عينيه.

ورغم ما مرّ به، أثبت شرف الدين محمدوف أن الإصرار والإيمان بالذات قادران على تجاوز أقسى الظروف، ويواصل مشواره في "UFC" بإرادة لا تعرف الاستسلام.









