هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

بعد وفاة أسطورة المصارعة هالك عن عمر ناهز 71 عاما، برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته التي تُقدّر بنحو 25 مليون ، وسط شبكة من الأصول المالية والصناديق الائتمانية والعلاقات الأسرية المتوترة.

ويُرجّح أنّ هوجان، واسمه الحقيقي بوليا، اتّخذ ترتيبات قانونية معقّدة لحماية ثروته، من خلال إنشاء صناديق ائتمانية تمنع التركة من الدخول إلى المحكمة وتحميها من الدائنين.

ورغم حداثة زواجه من سكاي ديلي هوجان (49 عاما)، والذي لم يتجاوز العامين، فإنّ قانون ولاية يمنحها حقا قانونيا ثابتا بالحصول على 30% من التركة، حتى إذا لم تكن مدرجة في الوصيّة أو لم يتمّ تحديث الصندوق بعد الزواج.

وتشمل تركة هوجان قصرا فخما في مدينة كليرووتر تقدر قيمته بـ11.5 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التجارية مثل متجر "Hogan’s Beach Shop"، ومطعمه الشاطئي "Hogan’s Hangout"، والعلامة التجارية للبيرة "Real Beer"، التي أسهمت في دعمه ماليًا بعد اعتزاله المصارعة.

لكن بحسب الخبراء، فإنّ عدم إدراج جميع الممتلكات والحسابات ضمن الصناديق الائتمانية قد يعرّض التركة لدخول مسار قضائي، خاصة إذا قرّر أحد أفراد الأسرة الطعن في محتوى الوصيّة أو التعليمات الخاصّة بتوزيع الأصول.

التعقيد لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا علاقاته العائلية المتوتّرة، فقد ساءت العلاقة بين هوجان وابنته بروك في السنوات ، ويقال إنّه لم يلتق بحفيدين توأم وُلدا هذا العام.

وفي حال لم تكن بروك مدرجة ضمن الورثة، قد يكون من حقها الاعتراض على التوزيع، ما يُنذر بنزاع قضائي محتمل قد يستمر لفترة طويلة.





