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هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

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هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع
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رياضات متنوعة

2025-07-29 | 01:05
هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

بعد وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر ناهز 71 عاما، برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته التي تُقدّر بنحو 25 مليون دولار، وسط شبكة من الأصول المالية والصناديق الائتمانية والعلاقات الأسرية المتوترة.
ويُرجّح أنّ هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، اتّخذ ترتيبات قانونية معقّدة لحماية ثروته، من خلال إنشاء صناديق ائتمانية تمنع التركة من الدخول إلى المحكمة وتحميها من الدائنين.
ورغم حداثة زواجه من سكاي ديلي هوجان (49 عاما)، والذي لم يتجاوز العامين، فإنّ قانون ولاية فلوريدا يمنحها حقا قانونيا ثابتا بالحصول على 30% من التركة، حتى إذا لم تكن مدرجة في الوصيّة أو لم يتمّ تحديث الصندوق بعد الزواج.
وتشمل تركة هوجان قصرا فخما في مدينة كليرووتر تقدر قيمته بـ11.5 مليون دولار، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التجارية مثل متجر "Hogan’s Beach Shop"، ومطعمه الشاطئي "Hogan’s Hangout"، والعلامة التجارية للبيرة "Real american Beer"، التي أسهمت في دعمه ماليًا بعد اعتزاله المصارعة.
لكن بحسب الخبراء، فإنّ عدم إدراج جميع الممتلكات والحسابات ضمن الصناديق الائتمانية قد يعرّض التركة لدخول مسار قضائي، خاصة إذا قرّر أحد أفراد الأسرة الطعن في محتوى الوصيّة أو التعليمات الخاصّة بتوزيع الأصول.
التعقيد لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضا علاقاته العائلية المتوتّرة، فقد ساءت العلاقة بين هوجان وابنته بروك في السنوات الأخيرة، ويقال إنّه لم يلتق بحفيدين توأم وُلدا هذا العام.
وفي حال لم تكن بروك مدرجة ضمن الورثة، قد يكون من حقها الاعتراض على التوزيع، ما يُنذر بنزاع قضائي محتمل قد يستمر لفترة طويلة.


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