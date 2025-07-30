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فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر

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فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر
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رياضات متنوعة

2025-07-30 | 00:54
فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر

كان يحمل رسالة وداع في جيبه

شين ديفون تامورا، المسلّح الذي انتحر صباح أمس الثلاثاء، بعد إطلاق نار قتل خلاله ما لا يقل عن أربعة أشخاص - بينهم شرطي - كان يحمل رسالة وداع في جيبه، حيث كتب معتذراً "أنا آسف، آسف على كل شيء".
وفق ما أفادت به شبكة CNN، كان تامورا لاعب كرة قدم أميركية سابق في المرحلة الثانوية بمنطقة غرناطة هيلز (كاليفورنيا)، وقد عبّر في رسالة الوداع عن استيائه من دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ومن العواقب الصحية التي عانى منها بسبب هذه الرياضة.
وفي مذكرة الانتحار التي وُجدت في جيبه، زعم اللاعب السابق أنه عانى من الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن  (ETC)وهو مرض دماغي مرتبط بإصابات الرأس المتكررة، كما طلب أن تتم دراسة دماغه، وكتب " لا يمكنك مواجهة الـNFL، فسوف يسحقونك".
وفي رسالته، أشار شين ديفون تامورا إلى لاعب كرة القدم الأميركية السابق تيري لونغ، خطّ الهجوم في فريق بيتسبرغ ستيلرز، الذي شُخّص أيضاً بالاعتلال الدماغي الرضّي المزمن وانتحر عام 2005 .
وفي مؤتمر صحفي عقب الهجوم، كشف متحدث باسم شرطة نيويورك أن المهاجم كان لديه سجل سابق من الاضطرابات النفسية المؤكدة.
يُذكر أن المسلّح البالغ من العمر 27 عاماً نفّذ الهجوم المسلّح بعد أن قاد سيارته من لاس فيغاس إلى نيويورك، بحسب ما أفادت السلطات، ويُعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية في مدينة نيويورك خلال الـ25 عاماً الماضية، كما أنه حادث إطلاق النار الجماعي رقم 254 في الولايات المتحدة هذا العام.



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