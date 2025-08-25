فيديو - صدمة في بريطانيا بعد انتحار مظلية محترفة خلال قفزة حرة

#SuicidalJump by #Skydiver#JadeDamarell, frm 15,500 ft, Shotton Colliery, County #Durham. On the day of her fatal jump, she did not open Parachute devices or wear a body camera.

She sustained blunt injuries.

Fatal End of a break up.

Is her BF be guilty on any Counts? pic.twitter.com/9eLPeOJzcf — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) August 22, 2025

أُصيب مجتمع القفز المظلي ، إلى جانب آلاف الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي، بصدمة كبيرة بعد انكشاف انتحار جايد داماريل، المظلية المتمرّسة، البالغة 32 عاما، خلال قفزة من ارتفاع يزيد على 4,500 متر في مقاطعة دورهام، بتاريخ 27 - أبريل الماضي.وكانت جايد، التي تمتلك خبرة تفوق 500 قفزة، قد قفزت من الطائرة دون فتح مظلتها، وبحسب التحقيق الذي أجرته الطبيبة الشرعية ليزلي ، فقد عطّلت بنفسها نظام اليدوي، وهو ما يستبعد أي عطل تقني ويؤكد أن الحادث كان انتحارا مدبّرا.وأوضحت التحقيقات أن جايد أنهت قبل ساعات فقط من القفزة علاقتها بشريكها بن غودفيلو، وهو أيضا مظلي محترف، كما تركت رسائل وداع وبيانات شخصية محفوظة في ملف على هاتفها المحمول، بحسب ما ذكره المفتش أندرو ستيفنسون، ما يعزز فرضية أنها خططت لانتحارها مسبقا.