فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس

vision of incident re world class Mindframe and champion jockey Irad Ortiz Jnr in @TheNYRA Jockey Club Gold Cup Saratoga.

Note effort of Flavian Pratt on favorite Sierrra Leone to avoid Ortiz (runs 2nd)

Ortiz seemed ok - rib/wrist soreness. pic.twitter.com/rYJvSusjmH — Bruce Clark (@snowyclark) August 31, 2025

شهد مضمار ساراتوجا ريس كورس في ، حادثا دراميا خلال سباق (Jockey Club Gold Cup G1)، البالغة جوائزه مليون ، حين حاول سائس سباق الصعود على حصان منافس بعد أن وقع عن حصانه.السائس المتورط هو إيراد أورتيز ، الذي كان يركب مايند فريم، الحصان المفضل الثاني بنسبة 9-5، قبل أن يُقذف من على ظهره، فيحاول التمسك بحصان منافس.وذكرت التقارير أنه كان واعيا، لكنه شعر بألم في الأضلاع واليد اليسرى، وكان تحت الفحص للتأكد من عدم وجود إصابات في الرأس أو الرقبة.ورغم الفوضى، استمر السباق، وتمكن أنتيكواريان، زميل أورتيز في الإسطبل، من الفوز ليضمن مكانا في نسخة هذا العام من Breeders' Cup Classic في ديل مار.