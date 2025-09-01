فيديو - لحظة مثيرة: سائس يحاول الصعود على حصان منافس

شهد مضمار ساراتوجا ريس كورس في نيويورك
، حادثا دراميا خلال سباق (Jockey Club Gold Cup G1)، البالغة جوائزه مليون دولار
، حين حاول سائس سباق الصعود على حصان منافس بعد أن وقع عن حصانه.
السائس المتورط هو إيراد أورتيز جونيور
، الذي كان يركب مايند فريم، الحصان المفضل الثاني بنسبة 9-5، قبل أن يُقذف من على ظهره، فيحاول التمسك بحصان منافس.
وذكرت التقارير أنه كان واعيا، لكنه شعر بألم في الأضلاع واليد اليسرى، وكان تحت الفحص للتأكد من عدم وجود إصابات في الرأس أو الرقبة.
ورغم الفوضى، استمر السباق، وتمكن أنتيكواريان، زميل أورتيز في الإسطبل، من الفوز ليضمن مكانا في نسخة هذا العام من Breeders' Cup Classic في ديل مار.