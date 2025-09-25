تبقّى 40 يوما: الرياض جاهزة لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

تدخل عاصمة مرحلة العدّ التنازلي

الرياض - تدخل عاصمة مرحلة العدّ التنازلي مع تبقي 40 يوما على انطلاق النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث تستقبل الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 تشرين الثاني - نوفمبر 2025 رياضيي 57 دولة في تظاهرة متعددة الرياضات.

وسوف تُرسّخ هذه التظاهرة مكانة كوجهةٍ عالمية للفعاليات الكبرى، وتحتفي بروح الأخوّة والتلاقي بين شعوب الإسلامي.

وتعود إلى المملكة بعد عشرين عاما على النسخة الافتتاحية في مكة المكرمة 2005، في مشهدٍ يجمع بين عمق الذاكرة وبريق الحاضر.

وأكّد الأمير فهد بن جلوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي جاهزية الرياض تنظيما مشيراً إلى أنه "بدعمٍ من قيادتنا الرشيدة، وبعملٍ تكاملي مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نرحّب بضيوفنا الرياضيين والجماهير من 57 دولة في بيئةٍ تضمن أعلى المعايير التنظيمية والخدمية، هذه الدورة ليست منافسة فحسب، بل مساحةٌ للالتقاء والإلهام وتبادل الخبرات، ونقطة انطلاقٍ لقصص نجاح لأبطالنا وبطلاتنا".

ويشهد برنامج الرياض 2025 تنافسا في ثلاثٍ وعشرين رياضة، مع ظهورٍ أول لكلٍّ من سباقات الهجن والرياضات الإلكترونية، ضمن برنامج الدورة على النحو التالي:

• ألعاب القوى

• المبارزة

• كرة السلة 3×3

• السباحة

• كرة اليد

• كرة الطاولة

• سباقات الهجن

• الطائرة

• الكاراتيه

• الملاكمة التايلندية

• الجودو

• رفع الأثقال

• (صالات)

• المصارعة (حرة/ رومانية/ يونانية)

• التايكوندو

• الرياضات الإلكترونية

• الووشو

• الملاكمة

• الفروسية (قفز الحواجز)

• الدواثلون

• الجوجيتسو

الرياضات البارالمبية:

• ألعاب القوى (بارا)

• رفع الأثقال (بارا)









