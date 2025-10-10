الأخبار
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-10-10 | 01:07
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

أعلن نادي الملاكم الراحل أرتورو غاتي، وعدد من وسائل الإعلام الرياضية، عن وفاة نجله أرتورو غاتي جونيور بشكل مأساوي في المكسيك عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما، ما أثار حالة حزن عميقة في الأوساط الرياضية والجماهيرية.
الخبر صدم عشّاق الملاكمة، نظرا إلى الإرث الكبير الذي تركه أرتورو غاتي الأب، أحد أبرز الأسماء في عالم الملاكمة في تسعينيات وبداية الألفية، والذي اشتهر بنزالاته الملحمية وأسلوبه القتالي الفريد.
حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية في المكسيك، وقد توالت رسائل التعزية من شخصيات رياضية وجماهير حول العالم، معبّرين عن تضامنهم مع عائلة غاتي في هذه اللحظات المؤلمة.




