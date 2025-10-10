وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك

عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما

الملاكم الراحل غاتي، وعدد من الرياضية، عن وفاة نجله أرتورو غاتي بشكل مأساوي في عن عمرٍ لا يتجاوز 17 عاما، ما أثار حزن عميقة في الأوساط الرياضية والجماهيرية.

الخبر صدم عشّاق الملاكمة، نظرا إلى الإرث الكبير الذي تركه أرتورو غاتي الأب، أحد أبرز الأسماء في عالم الملاكمة في تسعينيات وبداية الألفية، والذي اشتهر بنزالاته الملحمية وأسلوبه القتالي .

حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة، فيما تتواصل التحقيقات الرسمية في المكسيك، وقد توالت رسائل التعزية من شخصيات رياضية وجماهير حول ، معبّرين عن تضامنهم مع عائلة غاتي في هذه اللحظات المؤلمة.









