الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-10-12 | 02:35
وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

تحوّل لقاء الوزيرة مع البطلات والابطال الى عرس

نشرت وزارة الشباب والرياضة على حسابها على فيسبوك خبراً وصوراً عن تكريم الوزيرة الدكتورة نورا بايراقدريان لعدد من الرياضيين في ألعاب الميني فوتبول والتاتش والجمباز والغولف، وجاء فيه:

 

 

"انطلاقاً من ايمانها بأهمية تكريم الأبطال، وإبراز النماذج المتميزة منهم لتعزيز الهوية والانتماء، والتنافس الإيجابي، وغرس القيم الإيجابية، والشعور بالتقدير، ودعم المواهب الشابة، وتقدير الجهود التي تبذلها الاتحادات واللجان وادارييها ومدربيها، كرّمت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، عدداً من الأبطال ممن أحرزوا ميداليات وحققوا انجازات رياضية خارجية على مستوى المراكز الثلاثة الأولى.

 

 

وتحوّل لقاء الوزيرة مع البطلات والابطال الى عرس حقيقي، طغت فيه الأجواء العاطفية التي عكست حبّهم لوطنهم ورغبتهم في تمثيله ورفع لوائه.

وعكس ذلك الصورة النقية للرياضة، والأجواء النزيهة الحقيقية المرجوّة منها، والتي تمثل رسالة الوزارة، والتقدير (المعنوي) الذي تقدمه الوزارة لبطلات وأبطال لبنان، وشكرها لهم ولمن يقف خلفهم (باللحم الحيّ)، من خلال تدقيق في النتائج ومعايير وضعتها وتطبقها مصلحة الرياضة تباعاً".

 
 

أما الرياضيون المُكرمون فهم منتخب لبنان للسيدات، الثالث في كأس العالم للميني فوتبول (أربيل 2025) ومنتخب لبنان للرجال، الثالث في كأس العالم لرياضة التاتش (نوتنغهام 2025)، وبطلات وابطال الجمباز الذين أحرزوا ١٥ ميدالية متنوعة في بطولة غرب أسيا وبطولة الفراعنة في مصر، ورياضيو الغولف الذين أحرزوا العديد من الميداليات في دبي والولايات المتحدة الأميركية.

 

 

 

مقالات ذات صلة

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
2025-09-02

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي

تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding
2025-08-22

تعميم من وزيرة الشباب والرياضة بشأن الـ Acro-Paragliding

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
2025-09-02

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

بيان لوزارة الشباب والرياضة بشأن حادثة جبيل
2025-08-28

بيان لوزارة الشباب والرياضة بشأن حادثة جبيل

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

رياضة

رياضات متنوعة

وزارة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقدريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
2025-10-11

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

2025-10-11

المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ

عراكٍ دامي مع لاعب الوسط السابق في دوري الـNFL

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
2025-10-11

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

2025-10-11

وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً

بعد تعرّضه لأزمة قلبية أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
2025-10-11

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة مانشستر أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون

2025-10-11

وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة

شيّعت مدينة مانشستر أسطورة الملاكمة البريطاني ريكي هاتون

اخترنا لك
المحلل الشهير يعتدي على رجل مُسنّ
2025-10-11
وفاة نجم كمال الأجسام عن 42 عاماً
2025-10-11
وداعٌ أخير لأسطورة الملاكمة
2025-10-11
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
2025-10-10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025