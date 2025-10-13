فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة

PURE DOMINANCE 😤



The "Lady Goat" Beatriz Mesquita dominates and seals the deal with a slick second-round submission!



Watch #UFC Fight Night LIVE on ESPN pic.twitter.com/iBywXBkqwx — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) October 11, 2025

تمكنت المقاتلة البرازيلية بياتريس ميسكيتا، من خنق منافستها الروسية ألكسييفا، في النزال الذي جمعهما فجر أمس الأحد، ضمن دورة (UFC Fight Night 261) للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي أقيمت في ريو دي جانيرو في .وفرضت المقاتلة البرازيلية، البالغة من العمر 34 عاما، سيطرتها على النزال، وأجبرت منافستها على الاستسلام باستخدام حركة الخنق في الجولة الثانية، محققة انتصارها السادس على التوالي خلال مسيرتها الاحترافية من دون أي هزيمة، فيما تلقت ألكسييفا، 35 عاماً، الهزيمة الرابعة مقابل خمس انتصارات.