فيديو - البطلة البرازيلية خنقت منافستها الروسيّة

تمكنت المقاتلة البرازيلية بياتريس ميسكيتا، من خنق منافستها الروسية إيرينا
ألكسييفا، في النزال الذي جمعهما فجر أمس الأحد، ضمن دورة (UFC Fight Night 261) للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي أقيمت في ريو دي جانيرو في البرازيل
.
وفرضت المقاتلة البرازيلية، البالغة من العمر 34 عاما، سيطرتها على النزال، وأجبرت منافستها على الاستسلام باستخدام حركة الخنق في الجولة الثانية، محققة انتصارها السادس على التوالي خلال مسيرتها الاحترافية من دون أي هزيمة، فيما تلقت ألكسييفا، 35 عاماً، الهزيمة الرابعة مقابل خمس انتصارات.