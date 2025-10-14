وفاة البطل الأولمبي السوفييتي الشهير

حاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية

أعلن الموقع الرسمي لجامعة هيرتسن الروسية التربوية، عن وفاة المدّرس لديه في السنوات ، بطل الجمباز السوفيتي الشهير ألكسندر ديتياتين، الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وشهدت في عام 1980 أعظم إنجاز في مسيرة ديتياتين، حين حصد ثماني ميداليات في منافسة واحدة، بينها ثلاث ذهبيات، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجمباز الأولمبي.

ومع اعتزاله في العام 1983، اتجه ديتياتين إلى التدريب، وتولى في العام 2002 رئاسة قسم الجمباز وتقنيات اللياقة البدنية في جامعة هيرتسن، وحتى وفاته.







