وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
كاس تضع حدّا لمشاركة إسرائيل في مونديال الجمباز
رياضات متنوعة

2025-10-14 | 09:35
كاس تضع حدّا لمشاركة إسرائيل في مونديال الجمباز

وضعت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حدّاً للأحلام الإسرائيلية

وضعت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حدّاً للأحلام الإسرائيلية بالمشاركة في بطولة العالم للجمباز، المقررة في إندونيسيا، يوم الأحد المقبل.
ورفضت المحكمة طلب إسرائيل إجبار الاتحاد الدولي للجمباز على ضمان مشاركة رياضييها، أو إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، أو نقلها الى بلد آخر.
وكانت الحكومة الإندونيسية أعلنت رفضها منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، واعتبرت "كاس"، أن الاتحاد الدولي للجمباز لا يملك أي سلطة على سياسات التأشيرات في البلد المضيف.
ولم يلجأ الاتحاد الدولي للجمباز الى سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا، كما هو منصوص عليه في لائحة نظامه الأساسي لرفضها منح التأشيرات، بعد أن أثارت مشاركة إسرائيل معارضة شديدة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وداعمة قوية للفلسطينيين.



