كاس تضع حدّا لمشاركة إسرائيل في مونديال الجمباز

وضعت الرياضي "كاس" حدّاً للأحلام

وضعت الرياضي "كاس" حدّاً للأحلام بالمشاركة في للجمباز، المقررة في ، المقبل.

ورفضت المحكمة طلب إجبار للجمباز على ضمان مشاركة رياضييها، أو إلغاء بطولة للجمباز الفني، أو نقلها الى بلد آخر.

وكانت الحكومة أعلنت رفضها منح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، واعتبرت "كاس"، أن الدولي للجمباز لا يملك أي سلطة على سياسات التأشيرات في البلد المضيف.

ولم يلجأ الاتحاد الدولي للجمباز الى سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا، كما هو منصوص عليه في لائحة نظامه الأساسي لرفضها منح التأشيرات، بعد أن أثارت مشاركة إسرائيل معارضة شديدة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وداعمة قوية للفلسطينيين.







