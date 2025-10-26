فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط

بعد الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية على يد الجورجي ميراب دفاليشفيلي، نجح المقاتل الروسي ، في استعادة حضوره.وتغلب نورمحمدوف، وهو ابن عم البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، على متحديه الأميركي ماريو باوتيستا بالنقاط، في النزال الذي جمعهما في ، ضمن سهرة ("UFC 321) التي أقامتها منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).وحققت نورمحمدوف، 29 عاما، التاسع والعشرين في مسيرته الاحترافية مقابل هزيمة واحدة، فيما تعرض باوتيستا، 32 عاما، للهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصاراً.