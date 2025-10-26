فيديو - ابن عم حبيب يهزم منافسه الأميركي بالنقاط

بعد الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية على يد الجورجي ميراب دفاليشفيلي، نجح المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف
، في استعادة حضوره.
وتغلب نورمحمدوف، وهو ابن عم البطل الروسي المعتزل حبيب نورمحمدوف، على متحديه الأميركي ماريو باوتيستا بالنقاط، في النزال الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي
، ضمن سهرة ("UFC 321) التي أقامتها منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
وحققت نورمحمدوف، 29 عاما، انتصاره
التاسع والعشرين في مسيرته الاحترافية مقابل هزيمة واحدة، فيما تعرض باوتيستا، 32 عاما، للهزيمة الثالثة مقابل 16 انتصاراً.